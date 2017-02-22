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22 Şubat 2017 Çarşamba 12:23

“HikÂyelerle Türkülerimiz” Konserinde Halk Şarkıları Seslendirildi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün&nbsp; akşam “Hikâyelerle Türkülerimiz” konseri verdi.

'HikÂyelerle Türkülerimiz” Konserinde Halk Şarkıları Seslendirildi
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 Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu dün akşam “Hikâyelerle Türkülerimiz” konseri verdi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Şef Hasibe Aksaç yönetiminde, solist Hasan Lif, Cihan Köroğlu, İbrahim Baykal, Mustafa Dülger, Burcu Kasapoğlu, Özlem Eren, Yusuf Mallı, Ramadan Altan ve konuk solist Saffet Anibal ile sahne alan koro, gecede; Kıbrıs, Kars, Trabzon, İzmir, Tokat,  Eskişehir, Muğla, Kırşehir, Ankara ve Sivas yörelerinden türkülerin yanı sıra Balkan, Arap ve Makedonya’dan halk şarkıları seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan konseri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşaviri Durmuş Yavuz, Milletvekili Ahmet Gülle, LTB Eski Başkanı Kutlay Erk ile bazı meclis üyeleri de izledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültür ve sanatın ülkelerin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, türkülerin bu kültürel zenginliği en güzel yansıtan araçlardan biri olduğunu kaydetti.

Farklı coğrafyalara ait seslendirilen türkülerin tüm kültürlerin ne kadar güzel ve kendine özgü olduğu, kültürleri uzlaşı içerisinde güzel yanları ile birlikte anma ve onlarla birlikte yaşamının güzelliğini bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Harmancı, gerek Kıbrıs’ta doğup büyümüş gerekse Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelip bugün ülkede yaşamını sürdüren kişilerin bir arada, huzur içinde yaşamayı başarıp gelecek nesillere dostluk ve barışı öğretmesi halinde çok daha güzel bir geleceğin yaratabileceğini de belirtti.

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