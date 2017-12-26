Hikaye yazmayı bırak cevap ver Akkurt...

Bir internet sitesinde yayınladığı haberde 20 Aralık tarihinde Yönetim Kurulu toplayıp kendisini tek yetkili ilan ettiği yalanını uyduran Aydın Akkurt'a sadece aşağıdaki evrakla cevap veriyoruz . 22 Aralık 2017 yani yalan makinesi Akkurt'un iddia ettiği tarihten 2 gün sonra alınan Şirketler mukayyitliği belgesine göre halen Aydın Akkurt 3 direktörden sadece 1 tanesidir ve tek başına hiçbir karar alamaz . İşte belge :

Gazete ilanıyla genel kurul çağrısı yaptığını iddia eden aydın Akkurt, şirketteki hissesinin sadece % 25 olduğunu unutuyor ve Volkan Basın Yayın LTD şirketinin 28 Ocak 2008 tarihinde faaliyetlerini sonlandırdığını ve şirketin tasfiyesi ile ilgili avukat görevlendiren genel kurul kararı olduğunu da gizliyor . İşte o belge:

Faaliyetlerini sonlandıran Volkan Basın Yayın LTD şirketinin direktörlerinden birisi olan Aydın Akkurt da genel kurulda alınan kararı imzalayarak VOLKAN gazetesini çıkarma hakkını 9 Eylül Basın Yayın LTD şirketine devrettiğini de gizleyerek yine yalan söylüyor . Biz söylemiyor evrakları da sunuyoruz . Işte belgesi:

Yalan makinesi Aydın Akkurt VOLKAN isminin kendisine ait olduğu yalanını söylerken 9 Eylül Basın Yayın LTD şirketinin de faaliyetlerini sonlandırdığı 2011 yılında VOLKAN gazetesi çıkarma iznini kendisinin de katılıp onayladığı ve imzaladığı şirket kararında Direniş Basın Yayın LTD şirketine devrettiğini de gizliyor . Işte şirket kararının belgesi :

Yalan makinesi Aydın Akkurt tüm bu şirketlerde görev almış, VOLKAN gazetesi hep aynı adreste bulunmuş, Direniş Basın Yayın LTD şirketinin Hüseyin Macit Yusuf'a satılması sonrasında maaşlı bir personel olarak çalışmıştır. Işte sattığının belgesi :

Kaynak: VOLKAN GAZETESİ