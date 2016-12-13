HİDROPOLİTİK KONGRESİ’NDE KKTC’Yİ KAÜ TEMSİL ETTİ

KAÜ’YE TÜRKİYE SULAMA KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ VE HİDROPOLİTİK AKADEMİ’NİN ÖZEL DAVET



Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği ev sahipliğinde TC Orman ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın destek verdiği, Çukurova Sulama Birlikleri Derneği, Sür-Koop, Hay-Koop, Tarım-Koop, Köy-Koop, Or-Koop, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği başta olmak üzere Türkiye’nin 81 vilayetinden çeşitli tarım kredi kooperatifleri, ziraat odalarının iştirak ettiği, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin de geçen yıl işbirliği protokolü imzaladığı,Hidropolitik Akademi tarafından da desteklenen “Arazi Toplulaştırmasının Sulamaya Etkileri Sempozyumu” 4-8 Aralık 2016 tarihinde Antalya Side’de gerçekleştirilirken KKTC’yi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi temsil etti.Tarımsal arazilerin ıslahında toplulaştırmanın ve kooperatiflerin önemi, Türkiye’de toplulaştırmanın dünü, bugünü ve sulamaya etkileri, Tarımsal su yönetimi ve toplulaştırma, İklim değişikliğinin etkileri ve toplulaştırma ilişkisi, Toplulaştırma ve tarımsal verimlilik, Sulama ve toplulaştırma projelerinin eşzamanlı yapılmasının önemi, toplulaştırmada karşılaşılan sorunlar, su ve toplulaştırma, çiftçilerin toplulaştırma sorunları ve çözümleri başta olmak üzere Türkiye ve KKTC’de tarımla uğraşan çiftçilerin sulama sorunlarının masaya yatırıldığı kongrede özellikle iklim değişiklikleri ve suyun verimli kullanılmasının önemine dikkat çekildi.Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği ve Hidropolitik Akademi’nin özel davetiyle toplantıya katılan KAÜ Yakındoğu Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser kongrede “KKTC’de Tarım İşletmeleri ve Sulama” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Devlet Planlama Örgütü tarafından 20 Ocak 2015 tarihinde yapılan açıklamayagöre kullanılan tarım arazisinin 975.208 dönüm olduğunu, bu arazinin de ancak 852.665 dönümünün (% 60.9) ekonomik olarak kullanıldığını, arazinin ancak 72.532 dönümünün (% 8.5) sulu tarım arazisi olduğunu, GSMH’de tarımın payının 2000 yılında %10, 2008’de %7 ve 2016’da %6 olduğunu, bu durumun tehlike sinyalleri anlamına geldiğini, ayrıca bunun toplam istihdamda ancak % 3.5-4 civarında olduğunu, öte yandan tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünü ihracatının KKTC toplam ihracatının %87’lik bir oranı oluşturduğunu belirten Keser anavatan Türkiye’de kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığı bir dönemde Türkiye’den su getirilmesinin muazzam bir avantaj olduğunu, bu durumun tarımsal girdi vasıtasıyla ekonominin güçlenmesi yanında KKTC’nin anıtılması ve tanınması bağlamında da diplomatik bir güç olduğuna işaret etti.Konuşmasında KKTC tarım vizyonunu “temel ürünlerde kendine yeterli, markaya dayalı ihracat odaklı, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe sahip bir tarım sektörü oluşturmak” olarak açıklayan Prof. Dr. Keser KKTC’de suyla ilgili temel sorunun su kaynaklarının korunması ve suyun rasyonel kullanılması, toprak kaynaklarının korunması, yeraltı ve yerüstü suyu kullanımının tam kontrolünün sağlanması ve yasal düzenlemelerin oluşturulması, su kullanımını organize edecek üretici ve sulama birliklerinden entegre su yönetimi oluşturulması, su tasarrufuna yönelik sulama bilinci yaratılması, kurak ve yarı kurak şartlara uygun ürünlerin geliştirilmesi, arıtılmış atık suyun tarımda kullanılması, toprak, bitki ve su analizlerine dayalı gübreleme programlarının teşvik edilmesi, verimli toprakların amaç dışı kullanılmasının önlenmesi, tarımsal amaçlı kullanılan kimyasal girdilerin su ve toprak kaynaklarını olumsuz etkilememesi için sürdürülebilir üretim yöntemlerinin geliştirilmesi olduğunu belirterek KKTC’nin 50 yıllı su ihtiyacını karşılayacak KKTC Su Temin Projesi’nin 2.465.552 dönüm araziye sahip ve yıllık su potansiyeli 117.5 milyon metre küp olan ülkede 190-197 milyonluk ihtiyacı karşılamaya yeteceğini ve suyun %50 içme suyu, %50 de tarımsal sulama için kullanılacağını ekledi. Kongre sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde sulama kooperatiflerin oybirliğiyle kabul ettikleri talepler ise;