banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Bedis ormanında bir kişi araç içerisinde ölü bulundu
ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 6...
Ustasının çeklerini çaldı
USTASININ ÇEKLERİNİ ÇALDI
Kilisenin çanını çaldılar
KİLİSENİN ÇANINI ÇALDILAR
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

“Hiçbir Güçlük Gençlerimizi Geleceğe Hazırlama Görevimizi Yerine Getirmememizin Mazareti Olamaz“

“Hiçbir Güçlük Gençlerimizi Geleceğe Hazırlama Görevimizi Yerine Getirmememizin Mazareti Olamaz“

16 Eylül 2018 Pazar 06:07
“Hiçbir Güçlük Gençlerimizi Geleceğe Hazırlama Görevimizi Yerine Getirmememizin Mazareti Olamaz“

Başbakanlık, Vakıflar İdaresi, Gençlik Dairesi ve İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile Başbakanlığın, herkese eşit eğitim olanağı sunulması amacıyla sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde düzenlenen yaz kursunda katılımcılara sertifikaları verildi. Rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrencinin, yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim, felsefe ve hızlı okuma alanlarında eğitim aldığı 2 Temmuz’da başlayan kurs 14 Eylül’de tamamlandı. 

Bu çerçevede kursu başarı ile tamamlayan öğrencilere dün akşam kurs sertifika belgeleri Başbakan Tufan Erhürman tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşma yapan Başbakan Tufan Erhürman, seçkin ve köklü bir üniversite olan İTÜ ile yürütülen bu projenin heyecan verici olduğunu dile getirdi. 50 öğrenciye son derece güzel ve modern bir mekanda kursların verildiğini, bu sayede çocukların ve gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirdiklerini, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarının sağlanmasında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Erhürman ayrıca bu projenin başlamasına öncülük eden Başbakanlık Danışmanı Hatice Düzgün’e, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi yöneticilerine, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve sponsorlara teşekkür ederek, özellikle kurs öğretmenlerinin özverisi ve Gençlik Dairesi’nin de katkılarının son derece değerli olduğunu ifade etti.

Erhürman konuşmasına şöyle devam etti : “Kursların ilk gününde öğrencilerimizden tek bir şey istemiştim. O da eğitimlerine bir tek gün bile ara vermeden devam etmeleri idi. Böylelikle özveri ile ders veren öğretmenlerinden olabildiğince yararlanacaklardı. Sevgili öğrencilere, bu ricama uyup kursa gereken önemi verdikleri için teşekkür ederim. Şimdi onların dileği olan bu kursların kış aylarında da devam etmesini sağlamak bizim görevimiz. Evet, ülkemiz zor günlerden geçiyor ama yaşadığımız hiçbir güçlük gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama görevimizi yerine getirmememizin mazereti olamaz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki siz istekli olun. Burada yaşadıklarınızın, öğrendiklerinizin okul hayatınıza da ışık tutacağından eminim. Bu kurslardan sonra okul yaşamınızda çok daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Biz her zaman sizlere destek vereceğiz. Bir aile olarak yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Hepinize başarılar diler, bir kez daha emeği geçen herkese ve özellikle öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim”.

İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ülkü Kurukafa da Başbakanlığın desteği ile surlar içindeki çocuklara iki ay boyunca eğitim verildiğini, onlara çeşitli alanlarda ilerleme sağlamayı ve donanım kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Kurukafa, programın beklenilenin çok üstünde bir başarıya ulaştığını belirterek alınan sonuçlardan çok memnun olduğunu dile getirdi ve program için Başbakanlığa teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Sertifika törenine Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Başbakanlık Danışmanı Hatice Düzgün, İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ülkü Kurukafa, İTÜ KKTC Kampüsü Genel Sekreteri Dursun KOÇ, öğretmenler ve veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Girne-Güzelyurt Anayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Adli Yıl Yarın Açılıyor
Adli Yıl Yarın Açılıyor
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Çöp Toplama Etkinliği Düzenledi
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Çöp Toplama Etkinliği Düzenledi
Bedis ormanında bir kişi araç içerisinde ölü bulundu
Bedis ormanında bir kişi araç içerisinde ölü bulundu
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Tüketiciler Derneği Tüketim Maddelerinde Süre, Gramaj, Etiket, Kalite Ve Fiyat Kontrolleri Başlatacağını Açıkladı
Tüketiciler Derneği Tüketim Maddelerinde Süre, Gramaj, Etiket, Kalite Ve Fiyat Kontrolleri Başlatacağını Açıkladı
Tarım Bakanlığı: “Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Usul Ve Esaslar Duyurulmadan Karma Yem İthalatına İlişkin Hiçbir Girişimde Bulunmamaları Gerekmektedir”
Tarım Bakanlığı: “Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Usul Ve Esaslar Duyurulmadan Karma Yem İthalatına İlişkin Hiçbir Girişimde Bulunmamaları Gerekmektedir”
Elektrik Kesintisi Olacak
Elektrik Kesintisi Olacak
Boğaz Piknik Alanı Temizlendi
Boğaz Piknik Alanı Temizlendi
Girne’de Gıda Denetimleri Sürüyor… Bu Yıl 16 İşletme Mühürlendi
Girne’de Gıda Denetimleri Sürüyor… Bu Yıl 16 İşletme Mühürlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim