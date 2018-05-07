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Hiçbir ambalaj atığı çöpe gitmemeli geri dönüştürmelidir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen Ekonomi Söyleşileri’nde “Kaynakların Efektif Kullanımı” konuşuldu.

Hiçbir ambalaj atığı çöpe gitmemeli geri dönüştürmelidir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen Ekonomi Söyleşileri’nde “Kaynakların Efektif Kullanımı” konuşuldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:01
Hiçbir ambalaj atığı çöpe gitmemeli geri dönüştürmelidir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen Ekonomi Söyleşileri’nde “Kaynakların Efektif Kullanımı” konuşuldu.

GAÜ’de Dünya ve KKTC’nin doğal kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceği konularına ışık tutuldu.

GAÜ İşletme Fakültesi Kulübü’nün destekleri ile düzenlenen Ekonomi Söyleşilerinin maderatörlüğünü Vildan Esenyel gerçekleştirdi. Kaynakların Efektif Kullanımı konusunda konuşmacı olarak Greenwise Environment Direktörü Ali Şah, Yüksel Ahmet Raşit Solar Enerji Sistemleri Proje Yöneticisi Mahir Karakuş katılım gösterdi.

Şah, “Kıbrıs’ta Bir Kartonu Topladıktan Sonra Tekrar Karton Yapmanız Mümkün Değildir Onu Ancak İhraç Ederek Değerlendirebiliyoruz”

Greenwise Environment Direktörü Ali Şah, “Geri dönüşüm doğal kaynaklardan üretilen malzemelerin çöpe gitmeden tekrar ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynakların daha az kullanılmasını sağlamaktır. Geri dönüşüm sahasında en çok yer tutan ambalaj malzemeleridir. Bir su şişesi ,bira şişesi veya tenekesi bir mısır gevreği paketi bunlar hep ambalaj malzemeleridir. Hiçbir ambalaj atığı çöpe gitmemeli geri dönüştürmelidir. Kıbrıs’ta bir kartonu topladıktan sonra tekrar karton yapmanız mümkün değildir onu ancak ihraç ederek değerlendirebiliyoruz ”dedi.

Yüksel Ahmet Raşit Solar Enerji Sistemleri Proje Yöneticisi, “ Yenilenebilir enerji kaynaklarının bitmesi söz konusu değildir. Bir güneş enerjisi paneli hücrelerden oluşur. Hücrenin üst ve alt tabakaları vardır. Güneşten gelen ışınların üst tabakaya çarpıp oradaki bir elektronu koparıp oradaki tabakayı götürmesi sonucu orda bir voltaj farkı oluşur. Bu voltaj farkından kendi devresini tamamlaması gerekiyor buda elektriği oluşturuyor” dedi.

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