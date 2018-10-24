banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93618
ALTIN
225.199
DOLAR
5.6954
STERLİN
7.3611
EURO
6.4954
Kıbrıs Manşet'in yayını ses getirdi
KIBRIS MANŞET'İN YAYINI SES GETİRDİ
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB 66 iş yerini denetledi
LTB 66 İŞ YERİNİ DENETLEDİ
Lute 31 Ekim’de adaya geliyor
LUTE 31 EKİM’DE ADAYA GELİYOR
banner282

Hessenberg’in Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : İngiliz ressam Christina Hessenberg’in eserlerinin yer aldığı sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün açıldı.

Hessenberg’in Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : İngiliz ressam Christina Hessenberg’in eserlerinin yer aldığı sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün açıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Hessenberg’in Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : İngiliz ressam Christina Hessenberg’in eserlerinin yer aldığı sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta yaşayan İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, kurşun kalem ve pastel boya kullanarak yaptığı doğa ve insan resimlerinden oluşan kişisel sergisi düzenlenen törenle açıldı. Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılan törene Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu, belediye meclis üyeleri Fırat Güçlüsoy ve Derya Hoca ile sanatseverler katıldı.
Christina Hessenberg, açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a yaklaşık 30 yıl önce geldiğini belirterek, doğasından çok etkilendiği Kıbrıs’ta aynı zamanda tur rehberliği yaptığını ifade ederek, gezdiği yerleri ve tanıştığı kişileri resimleştirdiğini kaydetti.
Sergi, 3 Kasım’a kadar hafta içi 10.00-17.00, Cumartesi günleri ise 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel-sen, Türk-sen’e Bağlı Sendiklarla Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
Tel-sen, Türk-sen’e Bağlı Sendiklarla Telekomünikasyon Dairesi İle İlgili Eylem Yapacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Ydp: “tohumculukla İlgili Yasanın Meclis'e Geri Gönderilmesinden Memnunuz”
Ydp: “tohumculukla İlgili Yasanın Meclis'e Geri Gönderilmesinden Memnunuz”
Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Hukuk Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Ve Fırtına Uyarısı
Akıncı İle Duncan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Akıncı İle Duncan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “rumların Tek Yanlı Çalışmaları Bir Sonuç Vermez”
Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına Katılacak Sporcuları Kabul Etti
Uluçay, Dr. Fazıl Küçük Oyunlarına Katılacak Sporcuları Kabul Etti
Ltb Fırtına Sebebiyle Olumsuzlukların Yaşanabileceğine Dikkat Çekti Dikkatli Olunması Uyarısında Bulundu
Ltb Fırtına Sebebiyle Olumsuzlukların Yaşanabileceğine Dikkat Çekti Dikkatli Olunması Uyarısında Bulundu
Kasaplık hayvan satışı yapılacak
Kasaplık hayvan satışı yapılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim