Hessenberg’in Resim Sergisi Açıldı



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : İngiliz ressam Christina Hessenberg’in eserlerinin yer aldığı sergi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta yaşayan İngiliz ressam Christina Hessenberg’in, kurşun kalem ve pastel boya kullanarak yaptığı doğa ve insan resimlerinden oluşan kişisel sergisi düzenlenen törenle açıldı. Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılan törene Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu, belediye meclis üyeleri Fırat Güçlüsoy ve Derya Hoca ile sanatseverler katıldı.

Christina Hessenberg, açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs’a yaklaşık 30 yıl önce geldiğini belirterek, doğasından çok etkilendiği Kıbrıs’ta aynı zamanda tur rehberliği yaptığını ifade ederek, gezdiği yerleri ve tanıştığı kişileri resimleştirdiğini kaydetti.

Sergi, 3 Kasım’a kadar hafta içi 10.00-17.00, Cumartesi günleri ise 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI

