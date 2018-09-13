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“Herkese Eşit Eğitim” Projesi Kantara Kampıyla Tamamlandı

“Herkese Eşit Eğitim” Projesi Kantara Kampıyla Tamamlandı

13 Eylül 2018 Perşembe 08:59
“Herkese Eşit Eğitim” Projesi Kantara Kampıyla Tamamlandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Herkese eşit eğitim” projesi kapsamında gerçekleştirilen yaz kursları, Gençlik Dairesi Müdürlüğünün Kantara Gençlik Kampı’nda eğitim alan öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kampla sona erdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Başbakanlık, Gençlik Dairesi ve İTÜ’nün işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan kampta, öğrenciler, kaleye yürüyüş, deniz aktiviteleri, spor aktiviteleri, yaratıcı sanat çalışmaları, müzik ve eğlence ekinlikleri gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 13.09.2018 12:07
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