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29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:56

Herkes Bu Oteli Konuşuyor...

Herkes Bu Oteli Konuşuyor...

Herkes Bu Oteli Konuşuyor...
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Kıbrıs’ın ilk ve tek tesettür oteli Aklima Family Hotel hizmet vermeye başladı.

Girne Lapta’da yer alan otel “İslami değerlere uygun” “alkolsüz” ve herşey dahil konsepte sahip. Otelin internet sitesinde “Aile değerlerinin önemini bilen ve onları koruyan tatil anlayışı ile hizmet veren otelimizde Standart Oda, Standart Premium Oda, Suit Oda, Villa Oda ve Bungalov oda tiplerinde toplam 212 oda bulunmaktadır” deniliyor.


 
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