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28 Şubat 2017 Salı 08:44

Her Yıl 14.1 Milyon Yeni Kanser Vakası

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, “(Kolorektal) Bağırsak Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağırsak kanserinde de erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Her Yıl 14.1 Milyon Yeni Kanser Vakası
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, “(Kolorektal) Bağırsak Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla yaptığı açıklamada, bağırsak kanserinde de erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Çağlar, erken tanısı ve erken tanındığı takdirde tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türü olan bağırsak kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de kadın ve erkekler arasında en sıklıkla görülen kanser türü olduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Çağlar, kanser hastalığının, tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir sağlık problemi olduğunu belirtti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, 2011 yılından itibaren tüm dünyada hastalıklardan kaynaklı ölümlerde kanser hastalığından ölümlerin birinci sırada yer aldığını ifade etti.

“ŞİKAYETLERİ GECİKTİRMEYİN”

Hastalığın en sıklıkla görülen belirtisinin dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler olduğunu belirten Çağlar, şikayetlerin geciktirilmeden konuyla ilgili uzmanlara başvurulması tavsiyesinde bulundu.

“DÜNYADA HER YIL 14.1 MİLYON YENİ KANSER VAKASI TESPİT EDİLİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kanser Araştırmaları Birimi, GLOBOCAN 2012 verilerine göre dünyada her yıl 14.1 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini belirten Çağlar, bu rakamın 2025 yılına kadar yılda 19.3 milyon yeni kişiye ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Çağlar, dünyada en sıklıkla görülen kanser türleri arasında, akciğer kanseri (1.82 milyon- yüzde 13), meme kanseri (1.68 milyon- yüzde 11.9), kolorektal (bağırsak) kanserleri (1.36 milyon-yüzde9.7), prostat kanseri (1.11 milyon- yüzde 7.9) ve mide kanserinin (951.594 yüzde 6.8) yer aldığını ifade etti.

Çağlar, erken tanısı ve erken tanındığı takdirde tedavideki başarı ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir kanser türü olan bağırsak kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de kadın ve erkekler arasında en sıklıkla görülen kanser türü olduğunu belirtti.

EN SIK 50-75 YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Çağlar, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artış gösteren bağırsak kanserlerinin en sıklıkla görüldüğü yaş aralığının 50-75 yaş olarak tespit edildiğini kaydetti.

BESLENME, İDEAL KİLO, HAREKETLİ YAŞAM

Kitle yapan diğer kanser türlerinde olduğu gibi bağırsak (kolorektal) kanserlerinin en sıklıkla görülen belirtisinin dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler olduğuna vurgu yapan Çağlar, hastalıktan korunabilmek ve özellikle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, ideal kilonun korunması, hareketli yaşam tarzının kazanılarak günlük olarak düzenli fiziksel aktivite yapılması ve stres gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörlerin kontrol altına alınmasını önerdi.

Çağlar, şikayetlerin geciktirilmeden konuyla ilgili uzmanlara başvurulması ve erken tanı hizmetlerinden bilinçli yararlanılmasının hastalıkla mücadelede önemli adımlardan birini oluşturduğunu kaydetti.

Uzun sürede yavaş gelişen, büyüyen ve bu nedenle karakteristik belirti ve bulguları genellikle geç dönemde ortaya çıkan bağırsak (kolorektal) kanserlerinde erken tanının çok önemli olduğunu belirten Çağlar, “Sağlıklı ve uzun yaşam süresi sağlamanın anahtarı da hastalığın erken tanısında gizlidir. Bu nedenle hastalıktan değil hastalıkta geç kalmaktan korkalım. Bağırsak kanserinde de erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.

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