21 NİSAN 2017 CUMA GÜNÜ



11:00 Her turiste bir fidan etkinliği



Yer: Taşkent Doğa Parkı...



* Bakanlığımızca ilk kez başlatılan özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Taşkent Doğa Parkında 21 Nisan 2017 saat 11.00’de “Her turiste bir fidan” adı altında etkinlik gerçekleştirilecektir.



* Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışını yapacağı ve her turistin kendi adına fidan dikme fırsatını yakalayacağı etkinliğe, Müsteşarlarımız Daire Müdürleri ve 90 kişilik Alman turist kafilesi katılacaktır.