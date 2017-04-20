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20 Nisan 2017 Perşembe 12:41

Her Turiste Bir Fidan Etkinliği

Her Turiste Bir Fidan Etkinliği
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21 NİSAN 2017 CUMA GÜNÜ

11:00 Her turiste bir fidan etkinliği

Yer: Taşkent Doğa Parkı...

* Bakanlığımızca ilk kez başlatılan özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Taşkent Doğa Parkında 21 Nisan 2017 saat 11.00’de “Her turiste bir fidan” adı altında etkinlik gerçekleştirilecektir.

* Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışını yapacağı ve her turistin kendi adına fidan dikme fırsatını yakalayacağı etkinliğe, Müsteşarlarımız Daire Müdürleri ve 90 kişilik Alman turist kafilesi katılacaktır.  

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Her Turiste Bir Fidan Etkinliği
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