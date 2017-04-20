21 NİSAN 2017 CUMA GÜNÜ
11:00 Her turiste bir fidan etkinliği
Yer: Taşkent Doğa Parkı...
* Bakanlığımızca ilk kez başlatılan özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Taşkent Doğa Parkında 21 Nisan 2017 saat 11.00’de “Her turiste bir fidan” adı altında etkinlik gerçekleştirilecektir.
* Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılışını yapacağı ve her turistin kendi adına fidan dikme fırsatını yakalayacağı etkinliğe, Müsteşarlarımız Daire Müdürleri ve 90 kişilik Alman turist kafilesi katılacaktır.
21 NİSAN 2017 CUMA GÜNÜ