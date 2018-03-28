Her şey yanlış

Girne -Değirmenlik anayolu üzerinde, dün sabah HG 086 plakalı iş aracı (beton dökme pompası) virajı dönemdi, bankete devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Ne sürücünün ne de yolcuların çalışma izinleri var. Görgü tanıklarının iddiası ise tüyler ürpertici

1’İ KAÇAK 2’SİNİN HİÇBİR KAYDI YOK: Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, kaza sonrası yapılan inceleme neticesinde Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izninin işveren tarafından iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammet İmdatuhak’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtlarının bulunmadığını açıkladı

“POLİS KANDIRILDI” İDDİASI: Kaya, ilişkin polis raporunda kaza sırasında HG 086 plakalı iş aracın şoförünün 46 yaşındaki Kartal Taşkal olduğu belirtiliyor. Ancak olayın gördü tanıklarının iddiasına göre, kaza sırasında direksiyonda Taşkal değil 19 yaşındaki Harun Yaltılıgil vardı

ŞİRKET TÜFEKÇİ LTD: Girne -Değirmenlik anayolu üzerinde, dün sabah yaşanan ve 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazada aracın Haspolat’da faaliyet gösteren Tüfekçi LTD. isimli işyerine kayıtlı olduğu öğrenildi. İşçilere ve çalışmakta oldukları Tüfekçi LTD.’ e yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırım uygulanacak

ÇELER: “GEREKEN YAPILACAK”: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler: Olayla ilgili tahkikat tamamlanınca yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacak. Tüfekçi LTD.’e 3 asgari ücret tutarında ceza kesilecek, ilgili şirket üzerinde teftişler arttırılacak, yeni yabancı işçi getirme hususunda çok daha temkinli olunacak

Girne –Değirmenlik anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazalarının önüne bir türlü geçilemiyor, güzergahta gün geçmiyor ki bir trafik kazası meydana geliyor.

Girne Dağyolu olarak da bilinen güzergahta yaşanan trafik kazalarına dün bir yenisi daha eklendi.

Beton dökme pompasının bankete devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol’un açıklamaları kamuoyunun gündemine otururken, olayın gördü tanıklarının ifadeleri tüyler ürpertti.

Şoförün 19 yaşındaki Yaltılıgil olduğu iddia edildi

Kaza sonrası tutulan polis raporunda araç sürücüsünün 46 yaşındaki Kartal Taşkal olduğu kaydedilirken, olayın görgü tanıkları, kaza sırasında şoför koltuğunda 19 yaşındaki Harun Yaltılıgil’in oturduğunu iddia etti.

Üçünün de çalışma izni yok

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ise olayın ardından yapılan inceleme neticesinde Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izninin işveren tarafından iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammet İmdatuhak’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtlarının bulunmadığını açıkladı.

Cezai yaptırım uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Havadis’e yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili polis tahkikatının devam ettiğini, tahkikatın tamamlanması ile ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Çeler, ayrıca Tüfekçi LTD.’e 3 asgari ücret tutarında ceza kesileceğini, yeni yabancı işçi getirme hususunda Çalışma Dairesi’nin bu şirkete çok daha temkinli olacağını belirtti.

Çeler, Tüfekçi LTD. üzerindeki teftişlerini de arttıracaklarını ifade etti.

Araç virajda kontrolden çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza Girne -Değirmenlik anayolu üzerinde, dün saat 10.30 sıralarında 46 yaşındaki Kartal Taşkal yönetimindeki HG 086 plakalı iş aracı ile (beton dökme pompası) Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman kontrolden çıkarak yolun solundan çıkarak aracın bankete devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Kartal Taşkal ve araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Harun Yaltılıgil ile 26 yaşındaki Muhammed İmdatuhak yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İmdatullah yoğun bakımda

Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kazada yaralanan Muhammed İmdatullah’ın yoğun bakım servisine alındığı, diğer 2 yaralının ise acil serviste tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Önderol: Taşkal kaçak diğerlerinin hiçbir kaydı yok

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol, kaza sonrası yapılan inceleme neticesinde Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izninin işveren tarafından iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammet İmdatuhak’ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtlarının bulunmadığını açıkladı.

Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam ettiğini kaydeden Önderol, “Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır” dedi.

Çeler: Tüfekçi LTD’e 3 asgari ücret tutarında ceza kesilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, konu ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada, kazada ismi geçen Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izninin işveren tarafından iptal edildiği, Harun Yaltılıgil ve Muhammet İmdatuhak’ın ise Çalışma Dairesi’nde kayıtlarının olmadığını belirtti.

Bu kişiler hakkında yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımların uygulanacağını kaydeden Çeler, “Tüfekçi LTD.’e de 3 asgari ücret tutarında ceza kesilecek, yeni yabancı işçi getirme hususunda Çalışma Dairesi bu şirkete çok daha temkinli olacak, Tüfekçi LTD. üzerindeki teftişler arttırılacak” dedi.

kaynak:Havadis