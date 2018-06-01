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“Her insanın erişimi mümkün olana kadar Derinya Plajının boykot edilmesi” çağrısında bulunuldu

Derinya Plajı’na  diğer kamusal alanlar gibi her insanın erişimi mümkün olana kadar plajın boykot edilmesi ve “ırkçı uygulamaya” karşı durulması çağrısında bulunuldu.

“Her insanın erişimi mümkün olana kadar Derinya Plajının boykot edilmesi” çağrısında bulunuldu

Derinya Plajı’na  diğer kamusal alanlar gibi her insanın erişimi mümkün olana kadar plajın boykot edilmesi ve “ırkçı uygulamaya” karşı durulması çağrısında bulunuldu.

01 Haziran 2018 Cuma 09:09
“Her insanın erişimi mümkün olana kadar Derinya Plajının boykot edilmesi” çağrısında bulunuldu

Derinya Plajı’na  diğer kamusal alanlar gibi her insanın erişimi mümkün olana kadar plajın boykot edilmesi ve “ırkçı uygulamaya” karşı durulması çağrısında bulunuldu.
Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kentimiz İnisiyatifi, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) ve Unite Cyprus Now,  konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada,  Gazimağusa Belediyesi,  Derinya Plajı’nın sadece KKTC ve TC vatandaşlarının erişimine açık olması yönündeki uygulamasından dolayı “ırkçı” olmakla eleştirildi ve Mağusa kentine ulaşan herkesin etnik kökenine bakılmaksızın plaja erişebileceği adımların atılması gerektiği kaydedildi.

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Açıklamada,  “Irkçı uygulamalar sonlanana kadar, Mağusa Belediyesi’nin halk plajı olarak adlandırdığı Derinya Plajını boykot ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Nihai amaçlarının ülkenin yeniden birleşmesi olduğunu ifade eden örgütler, “Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş’taki yaşam alanlarına erişmelerine izin verilmeyen, bu adada yerinden yurdundan edilmiş on binlerce insanımızın ortak acılarına anılarına saygı duymayan ve bunları görmezden gelerek yapılan açılımların yarattığı yıkıcı etkiye karşı duyarsız davranan yetkililerin de sessiz kalmasının barışı kuracak adımlar olmadığını tekrardan vurgularız” dedi.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 12:21
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