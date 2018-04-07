Her gün yulaf yemenin faydaları nelerdir?

Beslenme uzmanlarına göre kahvaltı kesinlikle atlanmaması gereken bir öğün. Günlük kahvaltı yapmak kadar, kahvaltıda ne tükettiğiniz de aynı şekilde önemli. Her sabah kahvaltınızda yulaflı ürünler bulundurarak güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte günlük yulaf tüketiminin faydaları…

Sağlıklı bir cilt



Yulaf, içeriğinde yer alan çok sayıda çinko, demir ve vitamin ile cilde parlaklık veren bir besin türüdür. Yulaf ezmesi tüketimi ise egzama, tahriş gibi cilt kusurlarına iyi gelmektedir. Günlük olarak yulaf tüketmeniz halinde cildiniz çok daha parlak bir görünüme sahip olacak, cildiniz doğal bir biçimde temizlenecek ve gözenekleriniz daralacaktır.

Kahvaltıda 1 kase yulaf yerseniz...



Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi tüketmeniz, günlük protein ihtiyacınızın %15’ini karşılayacaktır. Yulaf ezmesi lif yönünden zengin bir besin türü olduğu için kasların gelişmesinde etkilidir.

Toksinleri vücuttan atıyor!



Güçlü bir antioksidan etkisi ola yulaf, toksinlerin vücuttan atılmasında oldukça etkilidir. İçerdiği Avenchramid isimli madde kaşıntı , iltihap ve tansiyon üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırıyor



Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle günlük yulaf tüketimi sağlıklı bir biçimde kilo vermenize yardımcı olacak. Yulaf tüketimi metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra iştahı düzenler, vücutta yağ ve toksin birikmesini önler.

Enerji verir



Güne zinde başlamak istiyorsanız, yulaf tüketmeniz şiddetle tavsiye edilir. Karbonhidrat açısından zengin olan yulaf, tüm gün size enerji verecek ve dinç kalmanıza yardımcı olacaktır.

Vücuttaki yağın birikmesini önler



Vücutta yağ birikmesini önleyen yulaf, içerdiği sağlıklı besin değerleri ile kalp hastalıklarına karşı vücudu korur, dolaşım sistemini dengeler.

Kolesterolü azaltır



Günlük yulaf tüketmenin faydalarından birisi de kolesterol üzerindeki etkisidir.Yulaf içinde yer alan lifler kolesterol değerlerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Bağırsakları çalıştırır



Sindirim sistemi üzerinde etkisi kanıtlanmış ürünlerden birisi liftir. Bağırsakların düzenli bir biçimde çalışması için lif bakımından zengin olan yulafı günlük bir şekilde tüketebilirsiniz.