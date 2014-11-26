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Her Gün Başkasıyla Uyanıyor

O bazı sabahlar erkek arkadaşıyla, bazı sabahlar ise kız arkadaşıyla uyanıyor!

Her Gün Başkasıyla Uyanıyor

O bazı sabahlar erkek arkadaşıyla, bazı sabahlar ise kız arkadaşıyla uyanıyor!

26 Kasım 2014 Çarşamba 15:37
Her Gün Başkasıyla Uyanıyor
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İngiltere’de sevgilisi bicinsiyet olan 18 yaşındaki Krystal Griggs, her sabah yanındaki kişinin bir kadın olarak mı yoksa erkek olarak mı uyanacağını tahmin etmek zorunda kalıyor.


Bicinsiyet kişiler içlerinde iki cinsiyet hissediyor ve ruh hallerine göre bu iki cinsiyet arasında bir yönelimde bulunarak tutum sergiliyor.
22 yaşındaki Ryan Wigley de bicinsiyet olarak yaşamına devam ediyor. Kendini kadın olarak hissettiği günlerde Ria kimliğine bürünüyor, peruk takıp makyaj yapıyor. Kendini erkek olarak hissettiğinde ise Ryan’a dönüşüyor ve bir erkek gibi giyinip davranıyor.






 


Wigley ile bir partide tanıştığını ve onun bicinsiyet olmasını önemsemediğini söyleyen Griggs, ilişkisinde çok mutlu olduğunu belirtti.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Griggs, “Ryan bana durumu anlattığında ilk başlarda biraz endişeliydi çünkü eski kız arkadaşları onu bu konuda yargılamıştı. Ancak ben ona gerçekten bütün bunları umursamadığımı, onun görünüşüne değil, kişiliğine önem verdiğimi söyledim” dedi.
Griggs, “Onu ilk kez bir kadın olarak gördüğümde, çok güzel olduğunu düşündüm. Ve hâlâ bunu ona sık sık söylemeye çalışıyorum. Onun kadından erkeğe ve erkekten kadına nasıl kolayca geçtiğini görmek beni hala çok şaşırtıyor” dedi.



Son Güncelleme: 26.11.2014 15:42
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