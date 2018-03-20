BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ’NE “HER GENÇ BİR GÜN YAŞLANACAK” TEMALI ZİYARET



KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, “Her Genç Bir gün Yaşlanacaktır” temasıyla Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret düzenledi.



KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar’ın yaptığı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de eşlik ettiği ziyarette gençler yaşlılara hediye dağıttı.



Sancar, şöyle devam etti:

“Bizler ‘Her Genç Birgün Yaşlanacaktır’ temasını kullanarak halkımıza çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki mutluluğu yakaladınız mı, huzurlu musunuz veya bir sıkıntınız mı var, ailevi probleminiz mi var, işinizde rahat değil misiniz bu ve buna benzer her durumda bütün yaşlılarımızı ziyaret etmeniz sizi hayata bir o kadar daha güvenle ve huzurla bağlayacaktır”