Her gece yılanla uyuyordu!

Kadın her gece evde beslediği pitonuyla uyuyordu. Şaşırılacak bir haber olmasa da daha sonra yılanla uyumanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Her gece kadın yılanıyla beraber uyuyordu. Yılanı kadına sarılırcasına hareketler yapıyor ve vücudunu çevreliyordu. Piton birden yemek yemeyi kesti ve kadın endişelenmeye başladı.

Yılanını veterinere götürdü. Veteriner, kadınla pitonun her gece beraber uyuduğunu duyunca şok oldu.

Veteriner, kadın ve pitonun her gece beraber uyuduğunu duyunca çok endişelendi. Kadına, ona sarılırcasına hareketler yapıp yapmadığını sorunca kadından ‘evet’ cevabını aldı. Veteriner daha sonra yılanın aslında kendisine sarılmaya çalışmadığını açıkladı.

Yılan kadının vücudunu her çevrelediğinde bir sonraki avını nasıl sindireceğini hesap ediyormuş. Pitonun yemek yemeyi bırakmasının nedeni de buymuş çünkü büyük bir yemek için midesini boş bırakıyormuş. Piton aslında yavaş yavaş kadını yemeye hazırlanıyormuş.