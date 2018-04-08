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Her gece yılanla uyuyordu!

Her gece yılanla uyuyordu! Yılan yemek yemeyi bırakınca veterinere götüren kadın hayatının şokunu yaşadı

Her gece yılanla uyuyordu!

Her gece yılanla uyuyordu! Yılan yemek yemeyi bırakınca veterinere götüren kadın hayatının şokunu yaşadı

08 Nisan 2018 Pazar 18:23
Her gece yılanla uyuyordu!
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Kadın her gece evde beslediği pitonuyla uyuyordu. Şaşırılacak bir haber olmasa da daha sonra yılanla uyumanın ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Her gece kadın yılanıyla beraber uyuyordu. Yılanı kadına sarılırcasına hareketler yapıyor ve vücudunu çevreliyordu. Piton birden yemek yemeyi kesti ve kadın endişelenmeye başladı.

Yılanını veterinere götürdü. Veteriner, kadınla pitonun her gece beraber uyuduğunu duyunca şok oldu.

piton

Veteriner, kadın ve pitonun her gece beraber uyuduğunu duyunca çok endişelendi. Kadına, ona sarılırcasına hareketler yapıp yapmadığını sorunca kadından ‘evet’ cevabını aldı. Veteriner daha sonra yılanın aslında kendisine sarılmaya çalışmadığını açıkladı.

yilan

Yılan kadının vücudunu her çevrelediğinde bir sonraki avını nasıl sindireceğini hesap ediyormuş. Pitonun yemek yemeyi bırakmasının nedeni de buymuş çünkü büyük bir yemek için midesini boş bırakıyormuş. Piton aslında yavaş yavaş kadını yemeye hazırlanıyormuş.

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