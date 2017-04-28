“Her Damla Kan, Kurtarılan Bir Candır.”

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, 29 Nisan Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde yapılacak olan etkinlikte çocukların keyifli zaman geçirmeleri için şişme parklar, yüz boyama, yeme içme standları yer alacaktır. Bu anlamlı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.