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28 Nisan 2017 Cuma 12:37

“Her Damla Kan, Kurtarılan Bir Candır.”

'Her Damla Kan, Kurtarılan Bir Candır.”
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Gazimağusa Belediyesi Sponsorluğunda Kan bağışı kampanyası ve Çocuk Festivali etkinliği yapılacaktır.

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, 29 Nisan Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde yapılacak olan etkinlikte çocukların keyifli zaman geçirmeleri için şişme parklar, yüz boyama, yeme içme standları yer alacaktır. Bu anlamlı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.  
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“Her Damla KanKurtarılan Bir Candır.”
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