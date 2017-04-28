“Her Damla Kan, Kurtarılan Bir Candır.”

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, 29 Nisan Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde yapılacak olan etkinlikte çocukların keyifli zaman geçirmeleri için şişme parklar, yüz boyama, yeme içme standları yer alacaktır. Bu anlamlı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.
Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Mağusa Gelişim Akademisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, 29 Nisan Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında, Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde yapılacak olan etkinlikte çocukların keyifli zaman geçirmeleri için şişme parklar, yüz boyama, yeme içme standları yer alacaktır. Bu anlamlı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.