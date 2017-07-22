Her Daim Dostlar Derneği’nden Çevre Temizliği

Her Daim Dostlar Derneği, Gazimağusa’da, “Aşıklar Yolu’nda kaza olmasın” sloganıyla Çifte Mazgallar ile Aşıklar Yolu arasında çevre temizliği gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, geçmişte Gazimağusa’da tarihi duvarlardaki yazılara dikkat çekilerek, yetkililerden bunların temizlenmesinin talep edildiği belirtilerek, bugünkü etkinlikte Yenikapı’daki boyalarla yazılan yazıların temizlenmek yerine daha da arttığına dikkat çekildi.

Yol tabelaları üzerindeki boyayla yazılan yazıları da temizleyen Her Daim Dostlar üyeleri Aşıklar Yolu’nda kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını talep ettiler.