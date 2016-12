'HER AYAK SESİNDE...'



Günlerce yoğun bakım önünde gözü yaşlı bekleyen Hüryaşar ailesi, Doğukan’ın yaşama tutunması ve yoğun bakımdan çıkmasıyla yeniden hayata gülümsediKasım ayında tüm ülkeyi yasa boğan, üç kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazasında ağır yaralanarak 3 hafta hastanede yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Doğukan Hüryaşar’ın iyi haberi, karanlığın içinde ışık oldu.29 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren Doğukan, savaşı kazanarak ailesine de yeniden hayat verdi.Oğullarının iyi olacağına inanan ve yoğun bakım kapısı önünden bir an olsun bile ayrılmayan Çiler-Celal Hüryaşar çifti oğullarının gözlerini açması ile yeniden doğdu.Baba Celal Hüryaşar, “Yirmi bir gün parmaklarımla umut saydım, oğlumuzun gözlerini açması için geçen saatlerden teselli buldum” dedi.Yürek yakan trafik kazasında yaşamını yitirenlerin acısını kendilerinin de yaşadığını ifade eden Hüryaşar ailesi “Ölenler ilk günkü acılarıyla içimizde yaşayacak, ailelerine derinden sabırlar dileriz” dedi.Aile, kazaların son olmasını dilerken, ülkede olayların erken unutulduğuna ve bu gibi acılardan yeterince ders almadığına dikkati çekti.Hüryaşar çifti, hastanene koridorunda, geçirdikleri zor süreci Havadis okurları ile paylaştı.Oğullarının yoğun bakımdan çıkacağına kendilerini inandırdıklarını anlatan baba Celal Hüryaşar, hastane doktorlarının, hemşirelerinin ve tüm çalışanlarının Doğukan’ı sahiplendiklerini anlattı.“Hiçbir canlının yaşamaması gereken bir acı evlat acısı” diyen Celal Hüryaşar duygularını ve hissettiklerini şöyle anlattı:“Bazen derler ya anlatılmaz yaşanır, bu yaşanılan olayda böyle. Kazanın olduğu an itibarı ile hissettiklerimin bir açıklaması yok. Bir yandan yaşamını kaybedenler, bir yandan tekrardan yaşama dönmesini beklediğimiz canımız. Doğukan’ın tepki verdiği güne kadar, bir an olsun yoğun bakım kapısı önünden ayrılmadık.Oğlumuz kapının ardında olduğumuzu hissetsin geri dönsün diye Allah’a yalvardık. Her kapı açılışında, her hemşirenin ayak sesinde korkuyu hissettik..”Celal Hüryaşar, iki oğullarından biri olan Doğukan’ın yoğun bakımda geçirdiği üç hafta ölümden beter bir ızdırap olduğunu dile getirdi. Yoğun bakım kapısında bir sandalye üzerinde geceyi gündüzü bilmeden üç hafta umutlarını yitirmediklerini ifade eden Hüryaşar, “Doğukan’da gelişmeler hızlı gelişti. Elini kolunu oynatması, komutlara cevap vermesi ile onunla birlikte yeniden hayata döndük. Doğukan’ın annesi, ben ve 11 yaşındaki kardeşi Batıhan üç hafta boyunca parmaklarımızla her saniyeyi saydık, saatler umudumuz oldu” sözleri ile duygusal anlar yaşandı.Celal Hüryaşar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarının başarısına dikkati çekerek, kazanın meydana geldiği gün “112 Acil Servis”in olay yerine 8 dakika gibi kısa sürede ulaşarak hayatta kalanları hastaneye yetiştirip yeniden can verdiklerini, kazanın duyulması ile hastane doktorlarının acil servis önünde yaralıları bekleyerek anında müdahale yapıldığını söyledi.Celal Hüryaşar, ayrıca kan ihtiyacının duyurulması ile halkın hastanede kuyruklar oluşturduğunu, herkesin kalanlara hayat verme mücadelesi içinde olduğu o günü asla unutamayacağını ve zor günlerinde toplumun bu dayanışmasından destek aldıklarını belirtti.Hüryaşar, “Ülkemizde devlet hastanemizle ilgili söylenen olumsuzlukların tek bir tanesini bile bu zor günlerde yaşamadık. Üç hafta boyunca, doktoru, hemşiresi, temizlikçisinden güvenlikçisine kadar hepsi Doğukan’ı sahiplendi.Kimse iki gözünden ayırmadı, hastanemize burada emek verenlere sahip çıkalım” dedi.Havadis’e konuşan baba, ülkede yaşanan trafik felaketlerinin birçok aileyi dağıttığına dikkati çekerek, ölümle neticelenen kazaların artık son bulmasını diledi. Baba Hüryaşar, “Ben bu kazanın son olmasını diliyorum, ama son olacağına inanmıyorum. Bu ülkede her şey konuşulur ama zaman geçince unutulur ve aynı hatalar yine yapılır. Ölenlere rahmet ailelerine ise tüm kalbimle sabır diliyorum” dedi.Yaklaşık 21 gün yoğun bakımda uyutulan ve önceki gün hayati tehlikeyi atlatan Doğukan normal servise alındı. Doğukan’ın enfeksiyon kapmaması için, burada da özen gösterilirken, anne ve babası yanından bir an olsun ayrılmıyor.15 yaşındaki Doğukan, yaşanan üzücü kaza ile ilgili arkadaşlarının ölümünü psikolog eşliğinde öğrendi.Havadis