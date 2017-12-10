'Her 10 Kişiden 8'i KOAH Olduğunu Bilmiyor'

İstanbul Gelişim Üniversitesi 'Akciğerleri tehdit eden bu hastalığa dikkat: 'KOAH' başlıklı seminer düzenledi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Reha Çelik seminerde yaptığı konuşmada, sigara veya partiküllü gazlardan kaynaklanan KOAH’ın ve akciğeri tıkayarak balgam oluşturan bir hastalık olduğunu söyledi.

Ciddi nefes darlığı ve güçsüzlük ile seyreden KOAH’ın ayrıca maliyeti yüksek bir hastalık olduğunu belirten Çelik, “KOAH genelde ilaçla tedavi ediliyor. Tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek mümkün değil. Ama hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Hastanın hayat kalitesi arttırılabilir" dedi.

SON GELİŞTİRİLEN TEDAVİ YÖNTEMLERİNDE AMELİYAT YARASI OLMUYOR

Son geliştirilen tedavi yöntemleriyle KOAH'ın herhangi bir cerrahi kesinti ve ameliyat yarası olmadan tedavi edildiğini aktaran Doç. Dr. Çelik, "Özellikle hastalar tabi akciğer naklinde büyük cerrahi kesiler ve büyük yaralarla tedavi ediliyorlar. Bu yeni yöntemde endoskopik yani bronkoskopik girişimler uyguluyoruz. Burada herhangi bir cerrahi kesisi olmuyor hastaların. Bir ameliyat yarası yok sadece genel anestezi altında yapılıyor. Nefes borusuna ucunda kamera ve ışık olan bronkoskopi dediğimiz aygıtla giriyoruz ve hastalıklı olan akciğer bölümlerinin hastalıksız olan kısımlarının sağlıklı şekilde çalışmasına izin verecek şekilde devre dışı bırakılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK İNSAN KOAH OLDUĞUNU BİLMİYOR

Türkiye’de sigara içen erkek oranın yüzde 68'lere vardığını ve kırk yaşın üstünde sigara içen, egzersiz kapasitesinde de azalma olan her hastanın aslında KOAH olduğunu hesaba katmak gerektiğini aktaran Doç. Dr. Çelik, "Türkiye'deki hastaların aslında çoğu KOAH olduğunu dahi bilmiyor.10 kişiden 8'i KOAH olduğunun farkında değil, rakam çok yüksek. Temelde ilk faktör yani 100- 150 yıllık bizim başımızın belası olan sigaranın terk edilmesi. Çünkü hastaların büyük bir çoğunluğunda asıl maruz kalınan etken sigara. Öncelikle sigarayla beraber gelen hayat alışkanlıkların değiştirilmesi lazım. Eğer maruziyetin sebebi mesleki ise çalıştığı ortamdaki gazlar ve partiküller ise belki iş değişikliği ya da bunların önlenmesine yönelik mesleki önlemler alınması gerekiyor. Sigara içen birçok insan başlayan bir öksürüğü ya da daha ağırlaşan durumu hep sigaraya bağlıyor. Bizim insanımızda birazda inkar davranışı vardır. Bu akciğer kanseri içinde geçerli" diye konuştu.

EN BELİRGİN BELİRTİ ÖKSÜRÜK