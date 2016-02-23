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Hendek Projesi Hayata Geçiyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Hendek Projesi’nin Hayata Geçme Aşamasına Geldiğini Söyledi.

Hendek Projesi Hayata Geçiyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Hendek Projesi’nin Hayata Geçme Aşamasına Geldiğini Söyledi.

23 Şubat 2016 Salı 17:20
Hendek Projesi Hayata Geçiyor
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Hendek Projesi’nin hayata geçme aşamasına geldiğini söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Her Daim Dostlar Grubu’na konuyla ilgili bilgi veren Arter, projenin ihale aşamasına  geldiğini anlattı.

Her Daim Dostlar Grubu’na Hendek Projesi’nin detaylarını anlatan Belediye Başkanı Arter, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onay alınarak yapılan projeyle ilgili bu açıdan bazı kısıtlamalarla karşılaştıklarını, belediye ile kurulun teknik ekiplerinin sık sık bir araya gelerek istişare ettiğini belirtti.

Her Daim Dostlar Grubu’nun altını çizdiği konular ve yaptığı önerilere projede yer verilip verilemeyeceğini değerlendireceklerini, tüm sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde hareket ettiklerini ve görüş aldıklarını söyleyen Arter, 2 yıla yakın bir sürede tamamlanacak projenin Gazimağusa’yı turizm açısından cazip hale getireceğini vurguladı.

Her Daim Dostlar Grubu Sözcüsü Yusuf Şentuğ da, serbest liman içine güneş enerjisi panelleri kurularak surların ve yürüme yollarının aydınlatılması başta olmak üzere hendek düzenleme projesiyle ilgili bazı öneriler hazırladıklarını, bu konuda bir komite kurarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Şentuğ, belediyenin katkılarıyla geçtiğimiz günlerde fidan dikilen bölgenin tellenmesi, hayvan barınağının ağaçlandırılması, çam kese böceği ile mücadele konularında da görüşme yaptıklarını söyledi.

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ProjeIhaleAşamasında
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