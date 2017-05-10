HENDEK DÜZENLEME PROJESİ SONUNA YAKLAŞIYOR

Dünya insanlığı için tarihi mirasa sahip kent olan Mağusa’nın önemli bir parçası olan hendeğin insanlıkla birlikte yaşayan bir yer haline getirecek Hendek Düzenleme Projesi 2017 yılının Ağustos ayında tamamlanacak. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter belediyenin proje ekibiyle Akkule kara giriş kapısı noktasına inşa edilen yürüyüş yolundan Hendeğe inerek projeyi inceledi. Yürüyüş yolunu aydınlatacak elektrik altyapısının döşenmesi tamamlandı.Toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda doğal zemin yürüyüş yoluna sahip olacak Hendek, sur duvarlarının ve yürüyüş güzergahının aydınlatılmasıyla gece saatlerinde de rahatlıkla yürüyüş için kullanılabilecek. Projede ayrıca 6 farklı noktada oturma ve dinlenme yerleri yapılarak halkın ve turistlerin kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak. Hendek girişinde yapılacak turizm bilgilendirme ofisi ile turistlere Mağusa ve Hendek hakkında detaylı bilgi verilecek. Bisiklet sürmek isteyen hem yerli halk hem turistler bisiklet kiralama noktalarından bisiklet kiralama imkânına sahip olacak.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Hendek Düzenleme Projesi’nin Gazimağusa için çok önemli bir proje olduğunu, geçen yıl ihalesine çıkıp başladıkları projenin Temmuz 2017’de tamamlanacağını, takvimlendirdikleri şekilde projenin ilerlediğini söyledi. Yerinde görmek için projeyi ziyaret ettiğini ve sorunsuz ilerlediğini gördüğünü ifade eden Arter, bundan sonra yapılacak çalışmaların peyzaj düzenlemesi ve bitkilendirme olduğunu, projeyle ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu ile görüşmeye devam ettiklerini ve onların çizdiği yasal çerçevede projenin devam ettiğini kaydetti.Başkan İsmail Arter, proje kapsamında, yürüyüş yoları, bisiklet yolları ve oturma yerleri ve doğal peyzaj düzenlemesi ile hendeğin şehre ve turizme kazandırılacağını, böylesi bir tarihi değer ortaya çıkarmalarının turizm açısından büyük kazanım olacağını belirtti.yaptığı açıklamada, Gazimağusa’nın artan ihtiyaçlarını göreve gelmeden önce projelerle gidermeyi planladıklarını ve bugün geldikleri noktanın gurur verici olduğunu ifade ederek, Mağusa’ya çok büyük değişim getirecek projenin başladığını ve hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Başkan İsmail Arter, Mağusa’nın hem tarihsel zenginliğini hareketlendirecek hem turizme katkı koyacak Hendek Düzenleme Projesi’nin üzerinde çok büyük emek sarfettikleri, projede emeği geçen mesai arkadaşlarına, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na teşekkür etti.