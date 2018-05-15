Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Yapacak!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın “I. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’’ yapacak.