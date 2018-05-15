Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın “I. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’’ yapacak.
15 Mayıs 2018 Salı 11:00
Son Güncelleme: 15.05.2018 14:30
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın “I. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’’ yapacak.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yarın “I. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’’ yapacak.