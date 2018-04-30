Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, kamudaki sağlık çalışanlarının üç aylık ek mesai alacağı konusunda Başbakan ve ilgili bakanlıklardan açıklama talep etti.



Sendika Başkanı Ali Özgöçmen, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın, ek çalışma ve nöbet ödeneğinin en geç bir ay içinde ödenmesini emretmesine rağmen 1 Mayıs itibarıyla kamudaki sağlık çalışanlarının üç aylık ek mesai alacağı olacağını kaydetti.



Hükümeti, yasanın dışında hareket etmekle suçlayan Özgöçmen, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve

Başbakana, yasaya rağmen henüz ödenmeyen ek mesailer konusunda açıklama yapma çağrısında bulundu.



(ID/ÖK)





