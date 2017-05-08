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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Hemşireler Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Hemşireler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Hemşireler Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Hemşireler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

Hemşireler Haftası nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassaesemia Konferans Salonu’nda cuma günü Hemşireler Günü etkinliği yapılacak. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katılacak.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, Hemşireler Günü mesajında, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen FlorenceNightingale’in  Doğum günü olan 12 Mayıs’ın tüm dünyada ve ülkede  Hemşireler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

“Ülkemiz kamu hastanelerindeki hemşire kadro sayılarının eksikliği ve yetersiz alt yapı yüzünden ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalan  meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi  ve mesleğimizin daha da ileriye taşınabilmesi  için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizin devam edeceği bilinmelidir” ifadesini kullanan Özgöçmen, yürüttükleri çalışmaların hükümet tarafından gerçekçi bir sonuca bağlanmaması halinde hemşirelik haftası ertesinde eylem ve grevlere  başvuracakları uyarısında bulundu.

Özgöçmen, meslekleri adına yeni bir dönüm noktası olan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası’nın Mecliste onaylandığını anımsatarak, yasa için emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederek, tüm meslektaşlarına yasanın hayırlı olmasını diledi ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

(AK/FEZ)

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