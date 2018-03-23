HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI HÜKÜMETTEN, DÖVİZ KONUSUNDA ÖNLEM İSTEDİ

ÖZGÖÇMEN: “ASGARİ ÜCRETLİ VE GÖÇ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLAR KARIN TOKLUĞUNA YAŞAMAYA MAHKÛM…”

“ARTIK ÜLKEDE ORTA DİREK KALMADI…BİR AVUÇ ZENGİN VE GERİYE KALANLAR PARA FAKİRİ”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetten, yükselen döviz karşısında Türk Lirası’nın (TL) yaşadığı değer kaybını önlemek için gecikmeksizin tedbir almasını istedi.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki yükselişin “bir tokat gibi halkın ensesinde patladığını” ve vatandaşın alım gücünün “yerle bir” olduğunu ifade etti.

“Ülke gerçekleriyle örtüşmeyecek” maaşla çalışan asgari ücretli ve Göç Yasası olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasaya bağlı çalışan kamu görevlilerinin nerdeyse karın tokluğuyla yaşamaya mahkûm edildiğini kaydeden Özgöçmen, vaktiyle “orta direk” olarak bilinen geriye kalan kamu çalışanlarının da yoksullaştığını belirtti.

Özgöçmen, açıklamasında, “Artık ülkemizde orta direk diye bir şey kalmadı, bir avuç zengin ve geriye kalanlarımız para fakiriyiz.” ifadelerine yer verdi.