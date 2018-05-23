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Hemşireler ve Ebeler Birliği İle Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Öğrenci Eğitim Kampı...

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Ebeler ve Hemşireler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenci eğitim kampı düzenledi.

Hemşireler ve Ebeler Birliği İle Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Öğrenci Eğitim Kampı...

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Ebeler ve Hemşireler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenci eğitim kampı düzenledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
Hemşireler ve Ebeler Birliği İle Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Öğrenci Eğitim Kampı...

 Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Ebeler ve Hemşireler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenci eğitim kampı düzenledi.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, hem hemşirelerin ve ebelerin eğitimci rolüne dikkat çekmek hem de okullarla klinik arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe YÖDAK’a bağlı olarak Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde eğitimlerini yürüten fakültelerin öğrencileri, öğretim görevlileri ile uygulamada çalışan hemşireler ve Ebeler Birliği eğitmenleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Doğum öncesi hazırlık plates eğitimi, temel yaşam desteği, Tip 1 diyabet tanısı olan hastaları insulinle tanıştırma ve enfeksiyon kontrolü konu başlıklarıyla uygulamalı eğitimlerin yer aldığı eğitim kampının geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 14:26
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