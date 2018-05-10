Hemşireler ve Ebeler Birliği İle Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Ebeler ve Hemşireler Haftası’nda Ortak Etkinlikler Düzenliyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Ebeler ve Hemşireler Haftası’nda ortak etkinlikler düzenliyor.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden Dr. Gülcem Sala Razı ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan Ali Özgöçmen tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde yarın saat 11.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans Salonu’nda Ebelik ve Hemşirelik Töreni yapılacak.

Gelecek hafta Cuma günü ise saat 10.00’da Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de “I. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlenecek.

