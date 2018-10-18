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Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …

ÖZGÖÇMEN: “HÜKÜMET HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDA STÖ’LERİN VE ÇALIŞANIN SINIRLARINI ZORLUYOR”

Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …

ÖZGÖÇMEN: “HÜKÜMET HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDA STÖ’LERİN VE ÇALIŞANIN SINIRLARINI ZORLUYOR”

18 Ekim 2018 Perşembe 14:40
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …

ÖZGÖÇMEN: “HÜKÜMET HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDA STÖ’LERİN VE ÇALIŞANIN SINIRLARINI ZORLUYOR”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası kamuda hayat pahalılığı ödeneğinden yapılması planlanan kesinti konusunda hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve çalışanın sınırlarını oldukça zorladığını bildirdi.
 
KTHES Başkanı Ali Özgöçmen, yaşanan ekonomik kriz karşısında kamu görevlisinin tek tutunacak dalının hayat pahalılığı ödeneği olduğunu ifade ederek, hükümet eliyle bu dalın kırılmak istendiğini, Sendika’nın sağlık alanında örgütlü olduğu için yaşanan bu süreci büyük bir soğukkanlılıkla takip ettiğini kaydetti.

Yapılan ekonomik tasarruf ve zamlar karşısında toplumun perişan ve tükenme noktasında olduğunu belirten Özgöçmen, hükümeti, hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yapma düşüncesinden vazgeçmeye çağırdı.

Asgari ücretliye insan onuruna ve emeğe yarışır bir maaş ve tasarruf çalışmalarında alternatif kaynak bulunmasını beklediklerini ifade eden Özgöçmen, hükümeti kaynak bulup yaratarak hükümet olma kabiliyetini ortaya koyma noktasında uyardıklarını açıkladı.

Özgöçmen, “Hükümetin bu olumsuz gidişe ve düşünceye son vermemesi durumunda gerektiğinde sokaktaki yerimizi alacağımızın bilinmesi konusunda hassasiyetle şimdiden uyarırız.” ifadelerini kullandı.


 

Son Güncelleme: 18.10.2018 17:55
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