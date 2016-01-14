Hemşire Ve Ebeler Sendikası Da Eylem Ve Grev Uyarısında Bulundu

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ocak ayı sonuna kadar ek mesailer ve 13. maaşlar ödenmediği takdirde ek mesai bırakma dahil her türlü eylem ve greve gidebileceği uyarısında bulundu.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin sorun değil çözüm üreterek üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Özgöçmen, çalışanların emeğinin karşılığını ödemeyerek reform yapılamayacağını belirterek, “sağlık sistemi her geçen gün kötüye giderken ebe ve hemşirelerin maksimum seviyede özveri ile çalışmaya devam ettiklerini” kaydetti.

“Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ve Teşkilat Yasası yetersizliğiyle yaşadığımız mağduriyet had safhadadır” diyen Özgöçmen, Avrupa standartlarının da ötesinde ülke standartlarının bile altında hizmet vermekte olduklarını iddia etti.

İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için ek mesailerle çalışmak mecburiyetinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Özgöçmen,”Hemşireler ve Ebeler olarak bu zor koşullarda fazladan çalıştığımız yetmezmiş gibi ek mesai emeğimizin karşılığı yasada en geç bir ay içinde ödenir denmesine rağmen dört aydır ödenmemektedir” dedi.

Özgöçmen, yasal olarak aralık ayı içinde on üçüncü maaş ödemesi yapılması gerekirken halen ödenmesine yönelik bir tarih bile verilmemesinin vahim bir gerçek olduğunu kaydetti.