Hem vatandaşın, hem pazarcının yüzü güldü!

Lefkoşa Otobüs Terminali içinde her pazar kurulan Lefkoşa Açık Pazar’a vatandaşın ilgisi yoğundu.

Hafta sonları Lefkoşa Otobüs Terminal alanında kurulan Lefkoşa Açık Pazar’a bu hafta vatandaşın ilgisi oldukça yoğundu.

Asgari ücretlinin alternatif ve ucuz alışveriş için tercih ettiği Lefkoşa Açık Pazar’da bu hafta hem vatandaşın, hem de pazarcının yüzü güldü.

Vatandaş pazara akın etti

Hem daha avantajlı fiyatlar, hem daha taze sebze -meyve almak isteyen vatandaşların ilk adresi olan Lefkoşa Açık Pazar’da yoğun ilgiden pazarcılar da memnun oldu.

Fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü. Sofraların ve hemen hemen bütün yemeklerin vazgeçilmez temel maddesi olan domates 2 TL ile 3.50 fiyat aralığı ile vatandaşın yüzünü güldürürken, kış meyveleri elma, nar ise 2-3 TL arası değişen fiyatlarıyla vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yeni Bakış - Hüseyin ERDAMAR