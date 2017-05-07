FLAŞ HABER

Korkutan Kaza

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2017 Pazar 10:06

Hem Tehlikeli Hem Pis

Hem Tehlikeli Hem Pis
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Girne’de Naci Talat Caddesi’nde lağım suları asfaltı yıkayarak akıyor. Anayol ortasındaki çukura henüz müdahale eden yok

Turizmin başkenti Girne’de gün geçmiyor ki bir rezalet yaşanıyor.

Kentin işlek caddelerinden biri olan Naci Talat Caddesi’nde lağım suları yolu tuttu, anayol ortasında günlerdir açık duran tehlikeli çukurda ise halen önlem alınmadı.

Asfaltı yıkayan lağım sularından yayılan kötü koku bölgede nefes almayı güçleştirirken insan sağlığını tehdit ediyor.

Lağım sularının taştığı noktada bulunan anayol ortasındaki çukur ise tehlike saçıyor.

Vatandaş müdahale etmek zorunda kaldı

Günlerdir açık olan çukur yetkililerin dikkati bir türlü çekmedi, çukura çaresiz bölge halkı müdahale etti.

Vatandaş sorumluluk hissetti, çukuru plastik maddelerle doldurdu, yine de tehlikeli olabileceğinden bir tahta parçası ile de uyarı tabelası yaparak çukuru fark edilir hale getirdi.

Yetkililerin her iki soruna da bir an önce müdahalede bulunmaması halinde başta bölge halkı olmak üzere güzergahı kullanan vatandaşların ciddi sağlık sorunları yaşaması işten bile değil. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Hem Tehlikeli Hem Pis
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR
ÖĞRENCİLERDE KGS GERGİNLİĞİ! ÖĞRENCİLERDE KGS GERGİNLİĞİ!
Londra’da Düzenlenen Kuzey Kıbrıs Festivali Sona Erdi Londra’da Düzenlenen Kuzey Kıbrıs Festivali Sona...
Meteoroloji Yağış Raporu... Meteoroloji Yağış Raporu...
“özgür Volkan” Yarın Yayın Hayatına Başlıyor “özgür Volkan” Yarın Yayın Hayatına Başlıyor
İpek Kozası Festivali Bugün Devam Edecek İpek Kozası Festivali Bugün Devam Edecek
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

TIP-İŞ EYLEME GİDİYOR

Haberi Oku