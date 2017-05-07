Hem Tehlikeli Hem Pis

Turizmin başkenti Girne’de gün geçmiyor ki bir rezalet yaşanıyor.Kentin işlek caddelerinden biri olan Naci Talat Caddesi’nde lağım suları yolu tuttu, anayol ortasında günlerdir açık duran tehlikeli çukurda ise halen önlem alınmadı.Asfaltı yıkayan lağım sularından yayılan kötü koku bölgede nefes almayı güçleştirirken insan sağlığını tehdit ediyor.Lağım sularının taştığı noktada bulunan anayol ortasındaki çukur ise tehlike saçıyor.Vatandaş müdahale etmek zorunda kaldıGünlerdir açık olan çukur yetkililerin dikkati bir türlü çekmedi, çukura çaresiz bölge halkı müdahale etti.Vatandaş sorumluluk hissetti, çukuru plastik maddelerle doldurdu, yine de tehlikeli olabileceğinden bir tahta parçası ile de uyarı tabelası yaparak çukuru fark edilir hale getirdi.Yetkililerin her iki soruna da bir an önce müdahalede bulunmaması halinde başta bölge halkı olmak üzere güzergahı kullanan vatandaşların ciddi sağlık sorunları yaşaması işten bile değil.