Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Son Dakika
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TEORİDE KALMAMALI, HAYAT BULMALI”
AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR...
3 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar
3 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar
Ercan'dan Çıkış Yapamadılar
Ercan'dan Çıkış Yapamadılar
banner256

Hem Tanıtıyor Hem Kazanıyor

İlgi büyük!

Hem Tanıtıyor Hem Kazanıyor

İlgi büyük!

18 Aralık 2017 Pazartesi 19:13
Hem Tanıtıyor Hem Kazanıyor
banner238

Girne,  genç girişimci Güzelyurtlu Engin Yeşilyurt’un açtığı küçük büfe ile renklendi. Yeşilyurt, bahçelerinde yetiştirdikleri narenciye ürünleri, isteğe göre hazırlayıp satışa sunuyor

Güzelyurt’lu genç Engin Yeşilyurt, bahçelerinde yetiştirdiği portakal ve nar gibi narenciye ürünleri, yaklaşık 3 hafta önce Girne’de açtığı küçük büfesinde hem yerli halka hem de ülkeye gelen turistlere bahçesinden topladığı narenciyeyi  içecek olarak sunuyor.

Girne Belediyesi Otoparkı yanında küçük büfesinde, hijyen ortamda hazırladığı narenciye ürünleri, müşterilerine içecek olarak sunan Yeşilyurt’un büfesine ilgi oldukça yoğun.

Özellikle güneşli havalarda, Girne’nin hareketli caddesinde nefes almak isteyenler genç girişimci Engin Yeşilyurt’un büfesini tercih ediyor.

Yeşilyurt: Yerli insanımızın ilgisi beni çok mutlu ediyor

Havadis’e konuşan Engin Yeşilyurt, 3 hafta önce faaliyete koyduğu büfesine turistlerin de olduğu gibi yerli halkın da ilgi duyduğunu anlattı.

Yeşilyurt, “Hedefim Kıbrıs’ın narenciyesini daha fazla tanıtmak. Her şey doğal, bahçeden topluyorum, müşterinin arzusuna göre hazırlayıp sıkıyorum. Talep çok güzel, özellikle güzel havaların yaşandığı bugünlerde gerek turist gerek yerli halkımızın mutlaka durduğu bir yer.

Gelirim iyi, kazanıyorum haftanın 6 günü sabah 09.00 – akşam 18.00 saatlerinde buradayım. Narenciyeye turistlerin ilgisi kadar, yerli halkımızın da gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor, destek veren herkese teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Havadis

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Yakındoğu Hastanesi'nde genç ölüm!
Yakındoğu Hastanesi'nde genç ölüm!
K. T. ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NİN DAYANIŞMA BALOSU 23 ARALIK’TA YAPILIYOR
K. T. ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NİN DAYANIŞMA BALOSU 23 ARALIK’TA YAPILIYOR

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim