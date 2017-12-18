Hem Tanıtıyor Hem Kazanıyor

Girne, genç girişimci Güzelyurtlu Engin Yeşilyurt’un açtığı küçük büfe ile renklendi. Yeşilyurt, bahçelerinde yetiştirdikleri narenciye ürünleri, isteğe göre hazırlayıp satışa sunuyor

Güzelyurt’lu genç Engin Yeşilyurt, bahçelerinde yetiştirdiği portakal ve nar gibi narenciye ürünleri, yaklaşık 3 hafta önce Girne’de açtığı küçük büfesinde hem yerli halka hem de ülkeye gelen turistlere bahçesinden topladığı narenciyeyi içecek olarak sunuyor.

Girne Belediyesi Otoparkı yanında küçük büfesinde, hijyen ortamda hazırladığı narenciye ürünleri, müşterilerine içecek olarak sunan Yeşilyurt’un büfesine ilgi oldukça yoğun.

Özellikle güneşli havalarda, Girne’nin hareketli caddesinde nefes almak isteyenler genç girişimci Engin Yeşilyurt’un büfesini tercih ediyor.

Yeşilyurt: Yerli insanımızın ilgisi beni çok mutlu ediyor

Havadis’e konuşan Engin Yeşilyurt, 3 hafta önce faaliyete koyduğu büfesine turistlerin de olduğu gibi yerli halkın da ilgi duyduğunu anlattı.

Yeşilyurt, “Hedefim Kıbrıs’ın narenciyesini daha fazla tanıtmak. Her şey doğal, bahçeden topluyorum, müşterinin arzusuna göre hazırlayıp sıkıyorum. Talep çok güzel, özellikle güzel havaların yaşandığı bugünlerde gerek turist gerek yerli halkımızın mutlaka durduğu bir yer.

Gelirim iyi, kazanıyorum haftanın 6 günü sabah 09.00 – akşam 18.00 saatlerinde buradayım. Narenciyeye turistlerin ilgisi kadar, yerli halkımızın da gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor, destek veren herkese teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Havadis