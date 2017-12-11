Hem kundaklama hem cinayet!

Mağusa’da eski Cappucino Restaurant, yeni ismiyle BİGBOSS isimli bar, kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandı. Kundaklama sırasında, bar içerisinde bulunan İranlı Ali Rezag Rasekh yaşamını yitirdi.

Aynı saatlerde, bar sahibi Anıl Fikret Sair’e ait araç da evi önünde kundaklandı. Sair’in aracı yanarken, yan komşusuna ait araç da hasar gördü. Mağusa’da yaşanan olayın ardından polis alarma geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bar şu anda kordon altında, itfaiye ve polis olay yerinde.