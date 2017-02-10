Hem Komisyon Hem de Haraç Alıyorlar



Mağusa’da polisin 2 Pakistanlı’nın kaçırılması olayı ile başlattığı soruşturma derinleşti. Çalışma ön izni ile yurtdışından işçi getirten ve adam kaçırma olayında tutuklanan Pakistanlı Mohammad Akram’ın banka hesaplarını polis mercek altına aldıÇalışma ön izni ile Ocak ayında ülkeye gelen Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’nın kaçırılıp öldüresiye dövülerek hem cebindeki paraların gasp edilmesi hem de ailelerinden fidye istenmesi olayı ile ilgili başlayan polis soruşturması yeni bir boyut kazandı.Pervez ve Raza’nın zanlı Mohammad Akram ve aranan bir başka Pakistanlı şahsın istemi üzerine işbirliği ile kaçırıldığı ortaya çıktı.Ülkede çalışma izni ile ikamet edip manavlık yapan Akram’ın asıl mesleği ise tutuklanınca ortaya çıktı.Yabancı uyruklu işçi getirten şirketlere işçi bulmada yardımcı olduğu gerekçesi ile şirketlerin devlete yatırdığı bin Euro teminatı komisyon olarak alan Akram ve aranan Pakistanlı şahsın, ayrıca çalışma ön izni ile ülkeye gelen şahıslardan da iş karşılığında haraç topladığı öğrenildi.Polisin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Akram ve aranan Pakistanlı’nın banka hesaplarının kabarık olduğu tespit edildi. Devletten vergi kaçırdıkları da ortaya çıkan şahısların banka hesaplarına Mali polis el attı.Hem komisyon hem haraçAdam kaçırma olayı ile ilgili başlayan polis soruşturması ülkede çalışma ön izinleri ile ilgili çetelerin oluşumunu da gözler önüne serdi.Akram’ın iş ve suç ortakları ile birlikte yabancı uyruklu işçi getiren şirketlerin devlete yatırdığı bin Euro teminatı şirketlere işçi bulduğu gerekçesi ile komisyon olarak aldığı bu yetmezmiş gibi getirtilen işçilerin buldukları işler karşılığında da haraç topladığı ortaya çıktı.Yüzlerce işçi getirtildiŞirketlere yabancı uyruklu işçi bulan Akram ve aranan Pakistanlı şahsın Whats App uygulaması üzerinden kurulan bir grup aracılığı ile ülkeye gelmeleri yönünde anlaşma sağladığı öğrenildi.2011 yılından bu yana ülkeye yabancı uyruklu işçi getirten Akram’ın bu güne kadar yaklaşık 500 işçi getirttiği ve her birini buldukları işler karşılığında haraca bağladığı ortaya çıktı.Banka hesapları dikkat çektiÜlkede çalışma izni ile ikamet eden ve manavlık yaparak yaşamını sürdürdüğü görülen Mohammad Akram’ın kabarık banka hesapları polisin dikkatinden kaçmadı.Yürütülen soruşturma çerçevesinde hem Akram’ın hem de polis tarafından hala aranan suç ortağının kabarık banka hesapları Mali Şube ekipleri tarafından mercek altına alındı.Akram ve suç ortağının kayıtlarda gösterilen mesleğinin dışında kanunsuz yollardan elde ettiği gelirle devletten vergi kaçırdığı ortaya çıktı.2 Pakistanlı hala aranıyorPolis her yerde önceki gece Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram ile birliklite Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza’nın Mağusa’daki evine gelip Pervez ve Raza’yı kaçırarak hem ceplerindeki parayı gasp eden hem de internet üzerinden görüntülü arama ile ailelerden 8 bin Euro fidye isteyen 2 Pakistanlı’yı arıyor.Yürütülen soruşturma çerçevesinde aranan şahısların daha önce kaldıkları tespit edilen yatı evleri ve pansiyonlarda polisin arama yaptığı öğrenilirken, zanlılar henüz tespit edilemedi.Yeniden mahkemeye çıkarılacaklarMohammad Sajit Pervez ve Mohammad Ali Raza’yı kaçıran Erkan Urkan, Ömer Yıldızdal ve Mohammad Akram bu gün yeniden ek tutukluluk talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargı karşısına çıkarılacak.Kaynak:Havadis