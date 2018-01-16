HEM AMELİYAT EKİBİNE HEM DE HASTANEYE TAZMİNAT DAVASI!

Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili polis soruşturması sürerken, acılı aile hem ameliyat ekibine hem de ilgili hastaneye tazminat davası açtı.

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili polis soruşturması sürerken, acılı aile hem ameliyat ekibine hem de ilgili hastaneye tazminat davası açtı.

Ayşe GÜLER

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti.

Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili polis soruşturması sürerken, acılı aile hem ameliyat ekibine hem de ilgili hastaneye tazminat davası açtı.

38 yaşında hayata veda eden Aktunçlar’ın ölüm nedeni ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olarak belirlense de ‘doktor ihmali’ sonucu mu hayatını kaybettiğini yoksa kronik bir rahatsızlık nedeniyle mi yaşama veda ettiğini ortaya çıkaracak rapor halen gelmedi…

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporda ilerleme sağlanamazken, Tabipler Birliği’nin ameliyata giren ekiple ilgili yürüttüğü soruşturmada son aşamaya gelindi.

RAPOR HALEN GELMEDİ… Genç yaşta hayata veda eden Aktunçlar’ın ölüm nedeni ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olarak belirlense de ‘doktor ihmali’ sonucu mu hayatını kaybettiğini yoksa kronik bir rahatsızlık nedeniyle mi yaşama veda ettiğini ortaya çıkaracak rapor halen gelmedi…

Tabipler Birliği, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirmek üzere bugün toplanacak. Toplantının ardından hazırlanan rapor, son adım olarak Onur Kurulu’na sevk edilecek.

Hatırlanacağı üzere Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmak için gün sayarken, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenilmişti.

TABİPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI BUGÜN… Tabipler Birliği, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirmek üzere bugün toplanacak. Toplantının ardından hazırlanan rapor, son adım olarak Onur Kurulu’na sevk edilecek

Tabipler Birliği toplantısı bugün

Aktunçlar’ın ölümünün ardından ameliyata giren ekiple ilgili K.T Tabipler Birliği tarafından yürütülen soruşturmada son aşamaya gelindi.

Tabipler Birliği, hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirmek üzere bugün toplanıyor.

Toplantının ardından hazırlanan rapor, son adım olarak Onur Kurulu’na sevk edilecek.

Onur Kurulu kısa süre içerisinde toplanarak, son sözü söyleyecek.

Bu kurulun ‘görevden men etmeye’ kadar ceza verme yetkisi bulunuyor.

Anıl Aktunçlar’ın avukatına Yusuf Tekinay: Tazminat davası açıldı

Anıl Aktunçlar’ın ailesi adına davayı yürüten avukat Yusuf Tekinay, tazminat davasının geçtiğimiz hafta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açıldığını açıkladı.

Avukat Tekinay, Aktunçlar’ın ameliyatına giren doktorlara ve ilgili sağlık kuruluşuna tebligatların yapılmasının ardından dava sürecinin başlayacağını belirtti.

Dr. Köroğlu yargı önüne çıkmıştı

Hatırlanacağı üzere Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ameliyata giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ iddiasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

Süleyman Köroğlu’nun avukatlarından Yusuf Ergüçlü ise müvekkiline bugüne kadar herhangi bir dava getirilmediğini açıklamıştı.

Yeni Düzen