HELLİM TESCİLİ İÇİN YENİ ÇABA



Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis ile Rum Meclisi Tarım ve Doğal Kaynaklar Komitesi, hellim tescilinde gözlemlenen gecikme, tahıl ve patates komisyonlarının içerisinde bulunduğu kötü durum ve tarım dünyasını zorlayan diğer sorunları görüştü.



Politis, “Hellim İçin Yeni Çabalar” başlıklı haberinde, komite üyelerine hellimin tescili için harcanacak çabalarla ilgili bilgi verildiğini belirtmesine rağmen bu konuda yapılacak çalışmalara değinmedi.

Komite üyelerinin diğer konulardaki söylemlerine yer verilen habere göre, Meclis Tarım ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Andreas Kafkalias, tarım dünyasının yaşadığı ve tarım ekonomisini zorlayan sorunların ele alındığını ancak bunlara cevap verilemediğini söyledi.

Hellim ve KİT’ler (patates ve tahıl konseyleri) dışında çiftçi tazminatlarındaki gecikme, Baf’ta tuzlu su arıtma birimi kurulmasının gecikmesi ve çiftçilere özel akaryakıt verilmesi planlarının ele alındığını söyleyen Kafkalias “Bütün bunlar tarım alanına ciddi baskıdır” dedi.

Diğer bazı komite üyelerinin de Baf’ın su sorunu ve çiftçilere devlet yardımı yapılması gereği üzerinde durduğu kaydedildi.