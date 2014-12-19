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Hekim Örgütlerinden Derya’ya Destek…

Tabipler Birliği, Tabipler Odası, Hekimler Sendikası ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te yaptığı bir konuşma nedeniyle, sosyal medya üzerinden başlatılan düşmanca saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hekim Örgütlerinden Derya’ya Destek…

Tabipler Birliği, Tabipler Odası, Hekimler Sendikası ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te yaptığı bir konuşma nedeniyle, sosyal medya üzerinden başlatılan düşmanca saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

19 Aralık 2014 Cuma 10:25
Hekim Örgütlerinden Derya’ya Destek…
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 Tabipler Birliği, Tabipler Odası, Hekimler Sendikası ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’te yaptığı bir konuşma nedeniyle, sosyal medya üzerinden başlatılan düşmanca saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hekim örgütlerinin yayımladığı ortak açıklamada “Kıbrıs Türk ve Rum halkının geçmişte yaşadığı ve yaşamakta olduğu acılar üzerinden ırkçı politikalarını sürdüren zihniyetin adamızda barışın kalıcılığında önemli rol oynayacak bir yüzleşmeye karşı sergiledikleri insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Barış ve demokrasi kültürünü içselleştirmeye, birbirine karşı sevgi-saygıya en çok ihtiyaç duyulan dönemden geçildiği kaydedilen açıklamada, siyasi görüşü ne olursa olsun, kadın ya da erkek, milletvekili, işçi ya da memur, kim olursa olsun düşüncelerinden, söylemlerinden dolayı çirkin saldırıları hak etmeyeceği ifade edildi.

“ÇAĞDAŞLIĞIN GEREĞİ DÜŞÜNCEYE SAYGIDAN GEÇER”

Açıklamada, çağdaş insan ve toplum olmanın gereğinin birbirinin düşüncesine saygıdan geçtiği ifade edilerek, Kıbrıs Türk halkının değerlerine, yaşam biçimine, varlığına karşı yapılan çirkin saldırı ve hakaretlerin hukukun üstünlüğünde, çağdaş ülke normlarında kararlılıkla cezalandırılması talep edildi.

Açıklamada “Kıbrıs halkına karşı nerede işlenirse işlensin her türlü suçun üzerine cesaretle gidecek bir siyasi iradeye ihtiyacımız vardır, bu anlamda hükümeti de göreve çağırıyoruz” denildi.


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