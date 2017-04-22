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22 Nisan 2017 Cumartesi 11:48

Hedef Haziran

Hedef Haziran
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Hedef Haziran
Yüksek Mahkeme’nin sağlıkta ikinci iş yasağı konusunda düzenleme yapılması için tanıdığı sürenin dolmasına 4 ay kaldı. Sağlık Bakanlığı, çalışmalarını hızlandırdı

YASA TASARILARINDA SONA GELİNDİ: Hekimlerin özlük hakları ile ilgili çalışma Meclis alt komitesinde görüşülüyor. Döner Sermaye Yasa Tasarısı komitede oylanmaya hazır. Hasta Hakları Yasa Tasarısı, Özel Hastaneler Yasa Tadili ve Tüzükleri ile Hekimler Yasa Tasarısı haftaya hazır



GENEL SAĞLIK SİGORTASI EKİM’DE: Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın Ekim ayından sonra Meclis’e sevk edilmesi hedefleniyor



“SÜREÇ SANCILI”: Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: Sağlıktaki 40 yıllık statüko ve sistemsizlik ciddi boyutta yerinden oynadı. Süreç sancılı olabilir. Amacımız özlenen sağlık hizmetini verebilmek. Hedefimiz mutlu hekim mutlu hemşire mutlu hasta


Yargıtay Mahkemesi’nin kamuda görevli hekimlerin ikinci iş yapamayacağı yönündeki yasanın uygulanması yönündeki kararın hayata geçirilmesi için mahkemenin bakanlığa tanıdığı 6 aylık geçiş süreci 2 Şubat’ta başladı.

Sağlık Bakanlığı, “yumuşak geçiş” için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu Havadis’e yaptığı açıklamada, hekimlerin özlük hakları ile ilgili çalışmaların Meclis alt komitesinde olduğunu, Döner Sermaye Yasa Tasarısı’nın bir iki gün içerisinde komitede oylanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, önümüzdeki hafta itibari ile de Hasta Hakları Yasa Tasarısı, Özel Hastaneler Yasa Tadili ve Tüzükleri ile Hekimler Yasa Tasarısı’nın son şeklini alacağını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı dışında diğer yasa tasarılarının Haziran ayı itibari ile yasalaşacağını ifade eden Sucuoğlu, “Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışıyor. Oldukça geniş bir yasa tasarısı, tahminen yaz tatilinde yasa tasarısı çalışmaları tamamlanır ve Ekim ayından sonra da Meclis’e sevk edilir” dedi.

Sucuoğlu: Hedef mutlu hekim, mutlu hemşire, mutlu hasta

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlık yasa tasarıları çalışmalarına Şubat ayı itibari ile başladıklarını ve Genel sağlık Sigortası Yasa Tasarısı dışındaki diğer yasala tasarısı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu Haziran ayı itibari ile yasalaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“Hedefimiz mutlu hekim, mutlu hemşire ve mutlu hasta” diyen Sucuoğlu, “40 yıllık sağlıktaki statüko ve sistemsizlik ciddi boyutta yerinden oynadı. Dolayısıyla bu süreç sancılı olabilir. Tek amacımız özlenen sağlık hizmeti yanı sıra doktorlarımızı da bu yasalarla hastanede çalışmaya teşvik etmektir. Birinin bile ayrılması bizi gerçekten üzer” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, “Biz sadece bir kesimi mutlu etmek için diğer kesimi mutsuz etme hedefinde değiliz. Amacımız doktor arkadaşlarımızın da sistemsizlik diye adlettiği zorluklar mahkeme kararının Ağustos ayı itibari ile uygulanması ile çok daha verimli, çok daha kabul gören bir sistemi yaratmaktır” diye konuştu.

 Havadis


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