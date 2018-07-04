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Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:16
Haziran ayının hayat pahalılığı oranı açıklandı

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 194.68 İLE LİMON, EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 47.89 İLE KABAK DA GERÇEKLEŞTİ

433 MADDENİN FİYATI ARTTI, 54 MADDENİN FİYATI DÜŞTÜ
 

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, haziran ayı enflasyon oranını yüzde 2.94 olarak açıkladı.

Devlet Planlama Örgütü’nden açıklanan verilere göre,  2018 yılı Haziran ayı enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi), bir önceki aya göre yüzde 2.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.41 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, 433 maddenin ortalama fiyatlarında artış; 54 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın, yüzde 194.68 ile Limon, yüzde 88.90 Çilek ve yüzde 66.20 ile Dolmalık Biber olduğu açıklandı.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise, yüzde 47.89 ile Kabak, yüzde 46.72 ile Bal Kabağı ve yüzde 43.52 ile Kavun oldu.

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Son Güncelleme: 04.07.2018 16:22
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