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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Hazine-sen Yeni Asgari Ücreti Eleştirdi

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) yeni asgari ücreti eleştirdi

Hazine-sen Yeni Asgari Ücreti Eleştirdi
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Lefkoşa, 6 Şubat 17 : Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) yeni asgari ücreti eleştirdi.

Hazine-Sen Başkanı Lisani Özçürümez konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dövizdeki artışın getirdiği hayat pahalılığına ve zamlara işaret ederek, yeni asgari ücretin ülke gerçekleriyle örtüşmediğini söyledi.
Ocak ayında belirlenmesi gereken asgari ücretin Şubat ayından itibaren geçerli olması nedeniyle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden vergi muafiyeti kazanamayacağını söyleyen Özçürümez, halkın alım gücünü artıracak tedbirler alınması gerektiğini anlattı.

47/2010 sayılı Kamu Çalışanları Aylık Maaş ve Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması gerektiğini söyleyen Özçürümez şöyle devam etti:

“Özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve çalışanların hak ve çıkarları korunmalıdır. Ülkemizde özel sektörün çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler büyük işletme sahiplerini korumak amacıyla ısrarla yapılmamaktadır. Böylelikle çalışan emekçilerin hilafına bazı büyük sermaye sahiplerinin haksız kazanç elde etmesi sağlanmaktadır. Mevcut vergi sistemi ile kayıt dışı ekonomi teşvik edilmektedir. Hükümet kayıt dışı ekonomiye müdahale ederek vergilerin eksiksiz ve zamanında toplanmasını sağlamalıdır”

(DOĞ/ŞEB)

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