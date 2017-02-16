Hazine-sen Hükümetten Çalışma Saatlarıyla İlgili Taleplerde Bulundu

Hazine Çalışanları Sendikası, hükümetten, çalışma saatlerinin, tüm kamu çalışanları ile diyalog halinde, ekonomik akıl çerçevesinde, defalarca değişime maruz bırakılmayacak şekilde, gizli bir takvim olmaksızın, ülke şartları göz önüne alınarak, planlanarak hayata geçirilmesini talep etti.

Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Hazine Çalışanları Sendikası, hükümetten, çalışma saatlerinin, tüm kamu çalışanları ile diyalog halinde, ekonomik akıl çerçevesinde, defalarca değişime maruz bırakılmayacak şekilde, gizli bir takvim olmaksızın, ülke şartları göz önüne alınarak, planlanarak hayata geçirilmesini talep etti.

Yazılı bir açıklama Hazine-Sen Başkanı Lisani Özçürümez, “Aksi halde iyi bir planlama yapılmadan çalışanların benimsemeyeceği, tek yanlı, dayatma uygulamalar beklenen verimin alınmasına engel teşkil edecektir. Bu hal ve şart dahilide tek yanlı ve baskıcı uygulamalara karşı Hazine Çalışanları Sendikası olarak her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Özçürümez, yeni mesai saatlerinin tek yanlı olarak açıklanmasının kabul edilemez olduğunu; daha sonra da askıya alınmasının “devlet ciddiyeti ile uyuşmadığını” savundu.

Saatlerin değişmesine yönelik, kamu verimliliğinin arttırılması ve kamu – özel sektör çalışma saatlerinin uyumlaştırılması gerekçelerinin “mantığa aykırı olduğunu” savunan Özçürümez, enerji verimliliği açısından kayıp yaşanacağını, kamu - özel sektörün hep birlikte trafiğe çıkmasının kaosa yol açacağını belirtti.

Açıklamada, “Devlet olarak gerekli kontrollerin yapılmaması nedeni ile özel sektör çalışanlarının angarya çalıştırılmasına, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının tam ve doğru yatırılmamasına göz yumarak, emeğin sömürülmesine aracılık ederken, kamu – özel sektör çalışma hayatının uyumlaştırılmasından söz etmek inandırıcılıktan uzaktır. Meclis ve hükümet olarak son zamanlarda, özel sektörün sendikalaşmasına engel olacak şekilde gösterilen tavır ortada iken uyumlaşmadan söz etmek mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

Özçürümez açıklamasında, “Meclis ve Hükümet çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda samimi ise özel sektör çalışanlarının hak ve çıkarlarını koruyacak şekilde özel sektöre sendikalaşma zorunluluğunu ivedi şekilde getirmelidir” dedi.

(GÖZ/HA)