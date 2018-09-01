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Hazine-sen’den Eylem Uyarısı

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) Başkanı Lisani Özçürümez, eylem uyarısında bulundu.

Hazine-sen’den Eylem Uyarısı

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) Başkanı Lisani Özçürümez, eylem uyarısında bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 05:06
Hazine-sen’den Eylem Uyarısı


Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) Başkanı Lisani Özçürümez, eylem uyarısında bulundu.
Yazılı bir açıklama yapan Özçürümez, “Hazine Çalışanları Sendikası olarak hükümetin alacağı ekonomik tedbirlerde tek yanlı olarak yalnızca çalışan maaş ve özlük haklarını hedef alması, önerilerimize kulağını tıkaması, fahiş zamlara devam etmesi halinde eylemlere başlamak zorunda olacağımızı ve tasarruf tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla devlet ödemelerinin durdurulması konusunda adım atmak zorunda kalacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifdelerini kullandı.
Hükümetin kamu çalışanlarını özel sektör çalışanları ile karşı karşıya getirme çabası içinde olduğunu iddia eden Özçürümez, yaşanan krizi aşmak adına “toplumsal seferberlik” çağrısı yapan hükümetin fedakarlığı yalnızca emekçilerden beklediğini, toplumsal seferberliğin ancak toplumsal mütabakat ile mümkün olacağını savundu.
Sendika olarak hükümetten çalışan hakları açısından önemli kararlar alınırken büyük küçük ayırt edilmeksizin kamuda örgütlü tüm sendikaların görüşlerinin alınmasını beklediklerini belirten Özçürümez, şunları kaydetti:
“Devlet bütçesinin dengesini sağlamak amacı ile başka hiçbir yapısal tedbire başvurmadan ilk olarak kamu çalışanı maaş ve özlük haklarında kısıtlamaya gidilmeye çalışılması KKTC hükümetleri arasında alışkanlık haline getirilmiştir. 47/2010 sayılı ‘Göç Yasası’ ile zirveye ulaşan ve her krizde tekrarlanan bu tavır ile fedakarlık yalnızca tek taraflı olarak çalışanlardan beklenmektedir. Başka herhangi bir tedbir alınmaksızın kriz bahanesi ile hukuku hiçe sayarak 2011 yılı sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan %45’lik kesinti halen devam ettirilerek tüm fatura çalışanlara kesilmektedir. Bir yandan savurganlık devam ederken diğer yandan 7 yıldır devam eden zorunlu fedakarlık görmezden gelinmektedir”
Bütçe dengesinin tek bacaklı bir eşitlik olmadığını kaydeden Özçürümez, devlet gelirlerinin giderleri karşılama performansı olarak bütçe dengesi sağlanmak isteniyorsa ilk olarak bütçe gelirlerinin tam ve eksiksiz toplanmasının en önemli adım olduğunu ifade etti.
Özçürümez sendikanın önerilerini şöyle sıraladı:
“1. Bütçenin dengesini sağlamak amacı ile öncelikli olarak kesinleşen devlet alacaklarının ivedilikle tahsili yoluna gidilmelidir. “Yeni Vergi Yasası” ile Servet-Varlık Vergisi, “Nereden Buldun Yasası” düzenlemeleri yapılmalı dolaysız (doğrudan) vergiler hakça, istisnasız olarak toplanmalı ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır.
2. %60’a varan kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması ve kara para ile mücadele alanlarında acil önlemler alınmalıdır.
3. Yabancı sermayelere sağlanan vergi muafiyetleri yeniden değerlendirmeli, kriz dönemlerinde askıya alınmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
4. Bütçe gider kalemlerinde tasarruf tedbirleri uygulanmalı;
a. Temsil ödenekleri kısıtlanmalı veya tamamı kaldırılmalıdır,
b. İzaz ikram ödenekleri kısıtlanmalı veya tamamı kaldırılmalıdır,
c. Yurtdışı temsil ödenekleri kısıtlanmalı veya tamamı kaldırılmalıdır,
d. Dış temsilcilik giderleri kısıtlanmalı ve etkin denetimleri sağlanmalı, performans değerlendirmesine tabi tutularak gereksiz görülmesi halinde kapatılmalıdır,
e. Örtülü ödenek kısıtlanmalı veya tamamı kaldırılmalıdır,
f. Siyasi partilere yardım ödenekleri kriz dönemlerinde kısıtlanmalı veya tamamı kaldırılmalıdır,
g. Eğitim Bakanlığı altında yer alan Taşımacılık ödemeleri etkin ve çağdaş bir sisteme kavuşturularak amacına yönelik olması sağlanmalıdır,
h. Yeni makam aracı alımları durdurulmalı, makam araçları ile resmi hizmet araçlarınnın yerinde ve tasarruflu kullanılıp kullanılmadığı etkin şekilde denetlenmelidir,
i. Daire ve bakanlıklarda tasarruf tedbileri alınması yönünde genelge çıkarılmalıdır,
j. Müdür, müsteşar, milletvekili ve bakanların cep telefonu harcamalarında tasarrufa gidilerek etkin denetimleri sağlanmalıdır,
k. Mal ve hizmet alımlarında tasarrufa gidilerek denetimlerinin sağlanması amacı ile “Mali Kontrol Yasası” çıkarılmalıdır,
l. Rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele edilmeli, sanık veya şüphelilerin adalet önüne çıkarılması sağlanmalıdır”
 

Son Güncelleme: 01.09.2018 08:10
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