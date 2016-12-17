Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) Başkanı Lisani Özçürümez oldu.

Sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda sendika yönetim kurulu; Anıl Özbay, Kadir Avkan, Refia Ünyayar, Fadıl Keleş, Yeşim Binici, Menteş İnatçı, Kerim Şad Kolozali, İlhan Aydın, Sezai Emre’den oluştu.

Hizmet-Sen’den verilen bilgiye göre, sendikanın 2. Olağan Genel Kurul’u seçim ve tüzük değişikliği gündemleriyle perşembe günü gerçekleştirildi.

Genel Kurulda divan başkanlığını Nevin Özkulaç, yardımcılıklarını Havva Menemenci ve Özden Canay yaptı.

Genel kurulda seçilen Denetleme Kurulu ise Beykan Gazinocu, Aysu Boran ve Zehra Akar, Disiplin Kurulu ise Ayşe Mulladayılar, Özden Canay ve Meltem Kanık’tan oluştu.

Genel kurulda başkanlık görevini devreden Sezai Emre ile görevi devralan Lisani Özçürümez de üyelere hitap etti.

Emre, üyelerinin huzur ve refahını artırıcı çalışmalara devam edeceklerini belirterek, 2017 yılının ülkeye barış, demokrasi, huzur ve ekonomik refah getirmesini diledi.

Özçürümez de, tüm üyelere teşekkür ederek, üyelerin kendisine gösterdiği güvene layık olmak için çok çalışacaklarını belirtti ve devraldıkları bayrağı omuz omuza hep beraber taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından tüzük değişikliği için oylamaya geçildi ve tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi.