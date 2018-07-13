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Hazine-Sen, Akaryakıt Ve Elektrik Zamlarının Geri Alınmasını İstedi!

Hazine Çalışanları Sendikası Başkanı (Hazine-Sen) Lisani Özçürümez, “Reform Hükümeti” olarak yola çıkan hükümetin, akaryakıta ve elektriğe uyguladığı zamları geri alıp, halkın beklentilerini karşılayacak ve halkı rahatlatacak ciddi yapısal önlemler üzerinde ivedilikle çalışmaya başlamasını istedi.

Hazine-Sen, Akaryakıt Ve Elektrik Zamlarının Geri Alınmasını İstedi!

Hazine Çalışanları Sendikası Başkanı (Hazine-Sen) Lisani Özçürümez, “Reform Hükümeti” olarak yola çıkan hükümetin, akaryakıta ve elektriğe uyguladığı zamları geri alıp, halkın beklentilerini karşılayacak ve halkı rahatlatacak ciddi yapısal önlemler üzerinde ivedilikle çalışmaya başlamasını istedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:43
Hazine-Sen, Akaryakıt Ve Elektrik Zamlarının Geri Alınmasını İstedi!

Hazine Çalışanları Sendikası Başkanı (Hazine-Sen) Lisani Özçürümez, “Reform Hükümeti” olarak yola çıkan hükümetin, akaryakıta ve elektriğe uyguladığı zamları geri alıp, halkın beklentilerini karşılayacak ve halkı rahatlatacak ciddi yapısal önlemler üzerinde ivedilikle çalışmaya başlamasını istedi.

Özçürümez, yaptığı yazılı açıklamada, zamları eleştirerek, elektrik tarifelerinde yüzde 50’ye varan yapılan zamların en çok konut tarifesine uygulandığının gözlemlendiğini ifade ederek, döviz artışı dolayısıyla zaten açlığa ve sefalete mahkum edilen halkın ölüm fermanının imzalandığını savundu.

Elektriğe ve akaryakıta, dolayısıyla temel gıda maddelerine yapılan zamların, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle halkın ekonomik bunalım içinde isyan derecesine geldiğini ileri süren Özçürümez, “Üretim ve sanayi kuruluşları elinden alınmış Kıbrıs Türk Toplumu tamamen tüketime ve ithalata dayalı ekonomisiyle dış etkenlere bağımlı hale getirilmiştir” dedi.

Koalisyon hükümetinin ekonomiyi rahatlatacak kalıcı önlemler almak yerine, sürekli zam yaparak, tüm yükü halkın boynuna yüklediğini ileri süren Özçürümez, şöyle devam etti:

“Hazine Çalışanları Sendikası olarak, Vergi Yasası, Mali Denetim Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve bunun gibi ekonomik hayata getirilmesi gereken elzem düzenlemelerden uzak durarak yalnızca çalışanların haklarını kısıtlamaya yönelik düzenlemeler ile reform hükümeti olunamayacağını hatırlatmak isteriz.”

Vergi sisteminin temelinden değişerek kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıracak önlemler vakit geçirilmeden alınmalı devletin gelirleri hukuk çerçevesinde hakça eşit şekilde toplanmalıdır” diyen Özçürümez, bordrolu çalışanların her ay maaşını almadan vergisini otomatik olarak öderken, zarar ettiğini beyan eden binlerce şirketin tek kuruş vergi ödemeden yıllarca ekonomik hayatına devam etmesini eleştirdi.

Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre son bir yıl içerisinde ortaya çıkan yüzde 19.41 enflasyon oranın son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret eden Özçürümez, gıda, ulaşım ve eğitim kalemlerinde yüzde 21-25’e varan oranlarda enflasyon oluşmasının ülke genelinde dar gelirli vatandaşı açlık sınırının çok altında yaşam mücadelesi vermek zorunda bıraktığını ileri sürdü.

Özçürümez şöyle devam etti:

“Hükümet ekonomide yaşanan sıkıntılara yönelik önlemler almakta samimi ise Hayat Pahalılığı ödeneğini en üst barem olan milletvekili ve bakan maaşlarına uygulamayarak elde edilecek tasarrufu en düşük baremlere ekstra artış olarak verilmesini sağlamalı, iyiniyetini göstermeli ve verdiği sözü tutmalıdır. Hükümetin kurulduğu tarihte 2018 Bütçesi onaylanır onaylanmaz 47/2010 baremlerine iyileştirme yapılacağı sözü verilmiş bu söz tutulmamıştı. Altı ayda bir yapılan Hayat Pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir yapılacağı sözü verilmiş, bugün yine bu sözün de tutulmayacağı dile getirilmektedir.”

 

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Son Güncelleme: 13.07.2018 18:08
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