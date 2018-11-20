Hayvancılık Dairesi, Perşembe Dilekkaya’da Eğitim Çalışması Düzenleyecek

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde, Dilekkaya’da eğitim düzenleyecek.



Eğitim, 22 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Dilekkaya köyünde Salih Biçercioğlu’na ait (Gaga’nın Yeri) köy kahvehanesinde yer alacak.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak.



Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açık.



(SEL)

