Hayvancılık Dairesi’nden Soğutucu Depo Ve Sağım Sistemi Alımı İçin Destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, sıcak süt veren işletmelere yönelik soğutucu depo ve sağım sistemi alımı için destek verileceğini açıkladı.

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, sıcak süt veren işletmelere yönelik soğutucu depo ve sağım sistemi alımı için destek verileceğini açıkladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Endüstrisi Kurumu’na sıcak süt veren işletmeler destekten faydalanabilecek.

VERİLECEK DESTEKLER

Soğutucu depo alımlarında 200-299 litrelik depolara 6 bin TL, 300-499 litrelik depolara 7 bin 200 TL, 500-999 litrelik depolara 9 bin TL, 1000 litre ve üzeri kapasiteli depolara ise 12 bin TL destek verilecek.

SAĞIM MAKİNELERİ

Tek güğümlü portatif sağım makinesi alımında bin TL, iki güğümlü portatif sağım makinesi alımında bin 750 TL, mobil sağım sistemi alımında 9 bin TL ve kapalı devre soğuk zincir sağım sistemi alımında 12 bin TL destek verilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Desteklerden yararlanabilmek için 66 yaşından gün almamış olmak, yürürlükteki mevzuat uyarınca ikinci iş yasağı kapsamında olmamak ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan Taahhütnameyi imzalamış olmak gerekiyor.

Hibe başvuru formu ile birlikte alınacak ekipmana ait fatura, Süt Endüstrisi Kurumu’na sıcak süt verdiğini gösteren belge, Veteriner Dairesi’nden anaç hayvan sayısını gösteren belge, mevcut hayvan barınağının başvuru sahibine ait olduğuna ilişkin yasal belge ( tapu kayıt belgesi, kullanım belgesi, icar belgesi, vs.) ve KKTC kimlik kartı fotokopisi sunulması da gerekiyor.

(ID/ŞEB)