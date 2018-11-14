Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de Eğitim Çalışması Düzenliyor





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Güneşköy’de eğitim düzenliyor.Daireden yapılan açıklamaya göre, eğitim, 16 Kasım Cuma günü, saat 19:00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde yer alacak.Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.(AK/ÖK)