Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de Eğitim Çalışması Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Güneşköy’de eğitim düzenliyor.
Daireden yapılan açıklamaya göre, eğitim, 16 Kasım Cuma günü, saat 19:00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde yer alacak.
Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.
(AK/ÖK)
Daireden yapılan açıklamaya göre, eğitim, 16 Kasım Cuma günü, saat 19:00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde yer alacak.
Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.
(AK/ÖK)