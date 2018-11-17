Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde, dün, Güneşköy’de eğitim düzenledi.

Eğitimden önce, Güneşköy’deki çiftlikler ziyaret edildi. Çiftlik ziyaretlerinden sonra, saat 19.00’da Güneşköy Kültür ve Spor Kulübü’nde üreticilere yönelik eğitim düzenlendi. Tarım Bakanlığı açıklamasına göre, eğitim, bölge üreticilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitimde, “Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusu anlatıldı. Eğitime, Veteriner Dairesi ve Süt Kurumu da destek verdi.

