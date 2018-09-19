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Hayvancılık Dairesi Arıcılara Yönelik Eğitim Düzenliyor

EĞİTİMDE ARICILIK KAYIT SİSTEMİ “BİRS” HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Hayvancılık Dairesi Arıcılara Yönelik Eğitim Düzenliyor

EĞİTİMDE ARICILIK KAYIT SİSTEMİ “BİRS” HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Hayvancılık Dairesi Arıcılara Yönelik Eğitim Düzenliyor

EĞİTİMDE ARICILIK KAYIT SİSTEMİ “BİRS” HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi arıcılara yönelik eğitim düzenliyor. Seminer 21 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, arıcıların eğitime katılmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, arıcıların, akıllı cep telefonları veya bilgisayar aracılığı ile kendi bilgilerini yenilemeleri ve arılı kovanları hakkında tuttukları çeşitli kayıtları sisteme yüklemelerinin mümkün hale getirildiği kaydedildi. 

Açıklamada arıcıların ve arılı kovanların kayıt altına alınması amacıyla Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği ile ortaklaşa yürütülen proje çalışması sonucunda “Arıcılık Kayıt Sistemi (BİRS)” kurulduğu, bu projeyle tüm arılı kovanlara takılan çipli plakalar sayesinde, arılı kovanların sisteme kayıt edildiği ifade edildi. 

Açıklamada şöyle denildi: 

“Projenin ikinci etabı olan kayıtların online olarak arıcılar tarafından yapılabilmesi konusundaki çalışmalar tamamlanmıştır. Arıcılarımıza kayıtlarının güncellenmesi ve sisteme girişle ilgili, 21 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00’te Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda eğitim semineri düzenlenecektir.  

Bu sistem, arıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacak ve  daha sonraki yıllarda sistemin faydalarını göreceklerdir. Yeni sistemle, gıda güveliği konusunda en önemli konulardan biri olan izlenebilirliğin sağlanması da amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, bu yılki Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri sistem üzerinden yapılacaktır. Dolayısıyla arıcılarımızın mağdur olmamaları için eğitime katılmaları şarttır.”

Son Güncelleme: 19.09.2018 12:22
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